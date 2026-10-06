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Montero Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Montero: "Yildiz y Huijsen trabajaban como animales"

Juventus
K. Yildiz
D. Huijsen
Serie A

El exdefensa y exentrenador de la Juventus habla de los dos jugadores formados en la Juventus Next Gen

Paolo Montero, exjugador y exentrenador (durante dos partidos) de la Juventus, habla de Yildiz y Huijsen, a quienes tuvo la oportunidad de entrenar entre la Next Gen y el primer equipo: "Normalmente observo su postura en el campo. Cómo se mueve con y sin balón. Siempre pongo el ejemplo de Yildiz y Huijsen. Bastaba con verlos entrar en el campo de entrenamiento el lunes para entender que se convertirían en dos auténticos fuera de serie", recoge Tuttosport.


El exdefensa añade: "Tenían la mentalidad adecuada. Nunca los vi ir al ralentí en los entrenamientos. Lo ponían todo, con toda la intensidad posible. El talento es un don de la naturaleza pero, creedme, no basta. El trabajo es el factor diferencial que transforma a jugadores prometedores en perfiles top. Y ellos dos trabajaban como animales. Luego tenían una calidad nada despreciable".

  • Y por último: "Me hacían decenas de preguntas y siempre escuchaban con atención lo que tenía que decirles. Eran humildísimos. Más de una vez tenía que llevármelos casi a la fuerza de los campos de Vinovo porque se quedaban practicando jugadas a balón parado o desafiándose en sus propios jueguecitos. Comportamientos que hace 20 años entraban dentro de lo normal. Menotti me enseñó que, si es verdad que el entrenador debe intentar por todos los medios estimular a los jóvenes para ayudarles a crecer, también es verdad que son ellos quienes deben estimularte a ti. Y ellos lo hacían de maravilla. Tenía ganas de entrenarlos".

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