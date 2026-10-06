Montero: "Yildiz y Huijsen trabajaban como animales"

Paolo Montero, exjugador y exentrenador (durante dos partidos) de la Juventus, habla de Yildiz y Huijsen, a quienes tuvo la oportunidad de entrenar entre la Next Gen y el primer equipo: "Normalmente observo su postura en el campo. Cómo se mueve con y sin balón. Siempre pongo el ejemplo de Yildiz y Huijsen. Bastaba con verlos entrar en el campo de entrenamiento el lunes para entender que se convertirían en dos auténticos fuera de serie", recoge Tuttosport.





El exdefensa añade: "Tenían la mentalidad adecuada. Nunca los vi ir al ralentí en los entrenamientos. Lo ponían todo, con toda la intensidad posible. El talento es un don de la naturaleza pero, creedme, no basta. El trabajo es el factor diferencial que transforma a jugadores prometedores en perfiles top. Y ellos dos trabajaban como animales. Luego tenían una calidad nada despreciable".