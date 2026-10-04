El brillo de Al-Owais llevó a parte de la afición saudí a compararlo con su compañero en el Al-Hilal, Yassine Bounou, sobre todo porque el guardameta marroquí se hizo famoso por su capacidad para enfrentarse a los lanzamientos de penaltis y destacar en los duelos que requieren nervios templados y reacciones rápidas.

Y la comparación no surgió de la nada para la afición, pues Al-Owais y Bounou coinciden en el Al-Hilal, lo que acerca al portero saudí a uno de los especialistas más destacados en la detención de penaltis, algo que abrió la puerta a las bromas de los aficionados sobre que Al-Owais quizá aprendió algunos de los secretos de estas situaciones de su compañero dentro del vestuario del equipo.

Pero lo que hizo Al-Owais ante Qatar no fue una simple imitación de Bounou, sino la confirmación de que él también posee la personalidad del guardameta capaz de aparecer cuando la presión está en su punto más alto, lo que convirtió su nombre en uno de los grandes protagonistas de la noche de la clasificación.