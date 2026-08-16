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Misión excepcional ante la ausencia del número 9: todos los ojos del Barcelona sobre Gordon

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Basilea vs Barcelona
Basilea
Barcelona
Amistosos
A. Gordon
Primera División
Suiza
España
Inglaterra

El internacional inglés aparecerá por primera vez el domingo con el Barcelona en Basilea.

Las miradas de la afición del Barcelona se dirigen hacia Anthony Gordon, que se prepara para disputar sus primeros minutos con la camiseta del conjunto catalán, en un momento en el que el entrenador Hansi Flick busca soluciones provisionales para la crisis en el ataque antes del cierre del mercado de fichajes.

El Barcelona cerró el fichaje de Gordon con el Newcastle a finales del pasado mes de mayo, antes de la apertura oficial del mercado de fichajes, a cambio de 70 millones de euros fijos y otros 10 millones en variables.

Está previsto que el jugador se estrene con el Barcelona en un amistoso ante el Basilea suizo en el estadio Saint-Jakob-Park, este domingo.

  • 3 pruebas: flexibilidad llamativa

    Las cualidades del jugador inglés generaron unanimidad dentro de los cuerpos técnico y directivo del club catalán, después de que los tres partidos que disputó el Barcelona ante el Newcastle en la pasada edición de la Champions League convencieran al director técnico Hansi Flick y al director deportivo.

    En el primer partido, que terminó con victoria del Barcelona por 2-1, Gordon marcó el único gol del Newcastle en los últimos minutos, tras jugar en la posición de delantero puro.

    Durante la ida de los octavos de final, que también se disputó en el estadio de St James' Park y terminó con empate a 1-1, Gordon no comenzó el partido como titular debido a que sufría algunas molestias, pero entró al campo en el minuto 21 de la segunda parte, a pesar de esos problemas.

    Y en el partido de vuelta en el estadio Spotify Camp Nou, Gordon volvió a aparecer en la posición de delantero puro, y presenció el brillo ofensivo del Barcelona durante la segunda parte, después de que el conjunto catalán sellara su clasificación con una amplia victoria por 7-2, y el jugador fue sustituido en el minuto 81.

    El seguimiento de Gordon a lo largo de la temporada confirmó que posee las cualidades que Flick suele valorar en sus jugadores, independientemente de sus posiciones, que son la capacidad de jugar a un ritmo alto, la velocidad, el compromiso defensivo y la flexibilidad táctica.

    Gordon domina fundamentalmente el juego por la banda izquierda, pero ante el Barcelona apareció durante la mayor parte de los partidos en posiciones más adelantadas por el interior, debido a las circunstancias del juego y a las exigencias de los enfrentamientos.

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  • Gordon ante un vacío ofensivo: ¿extremo o delantero centro?

    Según el diario Mundo Deportivo, la plantilla del Barcelona perdió a sus dos delanteros que juntos marcaron 40 goles la temporada pasada, Ferran Torres y Robert Lewandowski. Durante la pretemporada, el egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años, asumió el papel de delantero centro clásico y marcó dos goles en su debut en la ciudad de Birmingham. Pero hasta que se cierre el mercado de fichajes y llegue el ariete que quiere Flick, ya sea Julián Álvarez u otro jugador, la puerta permanece abierta para que todos los delanteros y mediapuntas del equipo se adentren más en el área, en lugar de conformarse con moverse por sus límites o por las bandas.

    Gordon posee la capacidad de desempeñar ambos roles, y habrá que ver si Flick le da la oportunidad el domingo en su posición habitual en la banda izquierda, o si lo utiliza en la posición que ocupó a menudo la temporada pasada ante el Barcelona, es decir, en el centro del ataque.

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  • Los números de Gordon: un claro instinto goleador

    Gordon posee un notable instinto goleador, aunque no sea un delantero puro en el sentido tradicional, pues vive por sacudir las redes rivales. No obstante, y ante la falta de llegada del ariete que espera el Barcelona a través del mercado de fichajes, aumentan los indicios de que Flick pedirá a todos los jugadores de la línea ofensiva que eleven sus registros goleadores.

    Durante su última temporada con el Newcastle, Gordon marcó 17 goles y dio 5 asistencias en 46 partidos, su mejor balance hasta ahora en la definición de las jugadas.

    En la temporada 2024-2025, el jugador anotó 9 goles y repartió 7 asistencias en 42 partidos.

    En cuanto a la temporada 2023-2024, logró 12 goles y ofreció 16 asistencias en 48 partidos. Y en la temporada 2022-2023, la última que disputó con el Everton, Gordon marcó 4 goles en 34 partidos.

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  • La jugada que quiere la afición del Barcelona

    La última aparición oficial de Gordon le permitió ser, durante un tiempo, el autor del gol más importante del fútbol inglés en 60 años.

    El jugador marcó el gol de Inglaterra en la semifinal del Mundial cuando jugó como delantero puro, ya que remató un centro en el segundo palo y lo disparó directamente al primer toque, colocando a la selección de su país en la final del torneo durante gran parte del partido, antes de que Inglaterra cayera ante Argentina.

    Esa capacidad para penetrar en los espacios libres y leer el lugar al que puede llegar el balón para ser rematado es la cualidad que los aficionados del Barcelona quieren ver en Gordon a partir del partido ante el Basilea.

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