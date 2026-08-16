Las cualidades del jugador inglés generaron unanimidad dentro de los cuerpos técnico y directivo del club catalán, después de que los tres partidos que disputó el Barcelona ante el Newcastle en la pasada edición de la Champions League convencieran al director técnico Hansi Flick y al director deportivo.

En el primer partido, que terminó con victoria del Barcelona por 2-1, Gordon marcó el único gol del Newcastle en los últimos minutos, tras jugar en la posición de delantero puro.

Durante la ida de los octavos de final, que también se disputó en el estadio de St James' Park y terminó con empate a 1-1, Gordon no comenzó el partido como titular debido a que sufría algunas molestias, pero entró al campo en el minuto 21 de la segunda parte, a pesar de esos problemas.

Y en el partido de vuelta en el estadio Spotify Camp Nou, Gordon volvió a aparecer en la posición de delantero puro, y presenció el brillo ofensivo del Barcelona durante la segunda parte, después de que el conjunto catalán sellara su clasificación con una amplia victoria por 7-2, y el jugador fue sustituido en el minuto 81.

El seguimiento de Gordon a lo largo de la temporada confirmó que posee las cualidades que Flick suele valorar en sus jugadores, independientemente de sus posiciones, que son la capacidad de jugar a un ritmo alto, la velocidad, el compromiso defensivo y la flexibilidad táctica.

Gordon domina fundamentalmente el juego por la banda izquierda, pero ante el Barcelona apareció durante la mayor parte de los partidos en posiciones más adelantadas por el interior, debido a las circunstancias del juego y a las exigencias de los enfrentamientos.