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cm grafica inacio milan 16 9 2026/27Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traducido por

Milan, Gila no basta: en enero vuelven a por Inácio

AC Milán
G. Inacio
R. Amorim
M. Gila
Sporting de Lisboa

El central español es imprescindible, pero por sí solo no basta.

Ya han quedado atrás 3 jornadas de campeonato y el dato cierto que ha surgido en el AC Milan es que el trabajo de Ruben Amorim empieza a verse muy bien en su once titular. Sin embargo, todo cambia con las entradas (o los inicios) de las alternativas que tiene a su disposición, con una línea en particular, la defensiva, que cambia de nivel con la presencia o no sobre el campo de un solo intérprete.


Se trata de Mario Gila, un fichaje importante a nivel económico en verano y, hasta ahora, el verdadero fiel de la balanza de los equilibrios del Milan. Pero él solo no basta y en enero, inevitablemente, se volverá al mercado.


  • CON GILA Y SIN GILA

    Desde el inicio del mercado, el ex de la Lazio había sido identificado como el refuerzo ideal para aumentar la calidad tanto en la marca como en la salida de balón desde atrás de la plantilla, y los datos han demostrado hasta qué punto el fichaje fue acertado. El problema, sin embargo, es que Gila por sí solo no puede bastar y, además, la necesaria gestión física de su participación tras las pequeñas molestias sufridas en verano ha obligado a Amorim a una rotación importante en el minutaje. Y precisamente cuando no estuvo en el campo, el Milan bajó su rendimiento defensivo, con los dos goles encajados llegados justamente en su ausencia.

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  • En enero se vuelve a por Inacio

    Y entonces, con Gabbia retrasado en la jerarquía, Tomori reintegrado después de haber sido puesto en la puerta de salida y Diawara aún por descubrir, en enero será inevitablemente el mercado el que represente el salvavidas para Cardinale y los suyos. Antes tendrá que salir alguien (y Tomori volverá a ser central en esta óptica), pero después, informa la Gazzetta dello Sport, el Milan volverá a lanzarse a por ese Goncalo Inacio soñado durante mucho tiempo en verano, pero que siguió bloqueado en el Sporting de Lisboa.



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