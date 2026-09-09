Ya han quedado atrás 3 jornadas de campeonato y el dato cierto que ha surgido en el AC Milan es que el trabajo de Ruben Amorim empieza a verse muy bien en su once titular. Sin embargo, todo cambia con las entradas (o los inicios) de las alternativas que tiene a su disposición, con una línea en particular, la defensiva, que cambia de nivel con la presencia o no sobre el campo de un solo intérprete.





Se trata de Mario Gila, un fichaje importante a nivel económico en verano y, hasta ahora, el verdadero fiel de la balanza de los equilibrios del Milan. Pero él solo no basta y en enero, inevitablemente, se volverá al mercado.



