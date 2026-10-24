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Amorim MilanGetty Images
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Milan, alineación de circunstancias ante el Udinese: Amorim debe improvisar el equipo; este es el once probable

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El Milan llega a Udine con seis bajas muy importantes: de Bartesaghi a Jashari, estas son las posibles novedades en la alineación.

Es un sábado para olvidar cuanto antes para el Milan: Amorim tendrá que dejar en casa a Rabiot, Moreira y Gila. Los tres jugadores del Milan tienen problemas físicos y se suman a una lista de bajas en la que ya figuraban Terracciano, Gabbia, Saelemaekers y Chukwueze. Son ausencias muy importantes y el Milan está en una situación de emergencia total: estas son las posibles elecciones de Amorim para la alineación.

  • 4-3-3

    En el Blue Energy Stadium saltará al campo un Milan dispuesto en un 4-3-3. Amorim ha probado a Tomori como lateral derecho y a Bartesaghi en el costado opuesto: el internacional italiano de las categorías inferiores tiene una ligera ventaja sobre Estupinan. Pavlovic y De Winter tendrán que hacer horas extra como pareja de centrales.

  • OPORTUNIDAD PARA JASHARI

    Musah tiene asegurada una plaza en el once titular y, con toda probabilidad, jugará como interior derecho, con la dirección del juego a cargo de la leyenda Modric. Para completar el centro del campo, Amorim baraja la opción Jashari: el suizo podría tener una oportunidad importante para salir de inicio como interior izquierdo, con Comotto como único centrocampista en el banquillo.

  • Cissé junto a Pulisic y Ramos

    Ramos no está al 100 %, pero apretará los dientes y estará en el campo desde el primer minuto como referencia ofensiva. A sus lados jugarán Cisse y Pulisic, con el claro objetivo de proporcionar al delantero portugués los balones que necesita.

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