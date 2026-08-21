Milan, «6 para siempre»: parche en la camiseta en memoria de Baresi

En memoria de Franco Baresi, el legendario capitán del Milan fallecido el pasado 31 de julio a la edad de 66 años. El parche conmemorativo “6 para siempre” será llevado por los primeros equipos del Milan, por Milan Futuro y por los equipos Primavera durante toda la temporada 2026/27.





La dedicatoria llega directamente del corazón de los aficionados del Milan, como se lee en el comunicado del club. Cada uno de los caracteres utilizados para componer la frase “6 para siempre” fue seleccionado, de hecho, entre los muchísimos mensajes escritos a mano en el libro expuesto en Casa Milan en los días inmediatamente posteriores a su fallecimiento. El parche se aplicará en la manga izquierda de la camiseta, precisamente el brazo en el que, durante más de 700 partidos, de 1982 a 1997, Franco llevó su brazalete de capitán.



