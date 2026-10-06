¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
cm grafica messi argentina 2026 16 9Getty Images
Simone Gervasio
Traducido por

Messi, The Last Dance: todos los números de récord con la camiseta de Argentina

Argentina
Argentina vs Benin
Benin
Amistosos
L. Messi

The Last Dance. Lionel Messi dice adiós a la selección argentina a los 39 años y lo hará con un último amistoso de despedida ante Benín.


Después de 21 años, 207 partidos y 125 goles marcados, la Pulce se despide de la Selección a la que ha llevado de nuevo a lo más alto y se dispone a cerrar su carrera internacional, aunque todavía mantiene abierta la de clubes y con el Inter Miami.


Se cierra así una parte fundamental de la trayectoria de Leo, hecha, como es normal, de altos y bajos, coronada por el Mundial ganado en Qatar en 2022 pero también con la última amargura de la final perdida ante España en 2026.



  • Un vínculo indisoluble el de Messi con Argentina, como demuestran todos sus números de récord. Nadie había jugado nunca tantos partidos con la Albiceleste (207), marcado más goles (125) ni dado más asistencias (68). Él solo ha contribuido a 193 goles con la selección, unas estadísticas que se vuelven aún más mastodónticas si se hace la cuenta total, que ya alcanza más de 900 goles y 400 asistencias.


    Con la Selección, ganó (contribuyendo enormemente) el Campeonato Mundial Sub-20, el Oro Olímpico en 2008, la Copa América en 2021 y en 2024, la Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA en 2022 y, como se ha dicho, el Mundial de 2022, como capitán y mejor jugador del torneo. Inolvidable la final contra Francia, a la que le marcó dos goles y devolvió la copa más deseada a Buenos Aires 36 años después. Ha participado en 6 Mundiales, jugando 34 partidos y 3064 (ambos récords) y marcando 21 goles, solo por detrás de Mbappé. Suyo es, en cambio, el récord de asistencias en los Mundiales (12) donde fue nombrado MVP tanto en 2014 como en 2022. Messi es el futbolista más joven (18 años y 357 días) y también el de más edad (38 años y 357 días) en marcar un gol en un campeonato del mundo, el único que ha marcado en todas las fases de una Copa del Mundo (fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y final) y el plusmarquista de goles consecutivos, nueve, en partidos oficiales de la competición.


    Por otra parte, de alguien que ha ganado 8 veces el Balón de Oro y 6 la Bota de Oro cabe esperar esto y otros logros. Messi es el máximo goleador de una selección sudamericana y el máximo goleador de la historia de las eliminatorias sudamericanas (36 goles), además del jugador con más partidos disputados con Argentina.

  • Y pensar que todo había empezado mal y que todo podía haber terminado antes. En 2005, cuando había debutado con 18 años contra Hungría, fue expulsado después de pocos segundos. En 2016, además, ya había dejado la selección, antes de dar marcha atrás. Superado por el peso de las expectativas, por la comparación eterna con Maradona y por las derrotas, Messi había dicho basta. Lo hizo después de la final de la Copa América perdida en 2016 por 4-2 en los penaltis contra Chile. Era la tercera final consecutiva que él y su Argentina perdían, después de la del Mundial de Brasil en 2014, contra Alemania, y la de 2015, de nuevo contra la Roja.


    Si Messi volvió a jugar con Argentina, y por fin a ganar, el mérito es de Scaloni. Fue él quien lo convenció, creándole un grupo construido a su alrededor y devolviéndole la alegría de jugar con quienes antes lo veían como un ídolo y luego terminaron jugando junto a él. Cinco años después del adiós, el triunfo. La Copa América de 2021 abrió una nueva etapa de su aventura con Argentina, muy distinta de la anterior. El primer éxito continental, la Finalissima, el Mundial y otra Copa América. Una trayectoria impresionante que solo se detuvo ante España en la final de Nueva York y ante el tiempo, incesante, que pasa.


    «Es el momento adecuado», había dicho Messi en su carta de despedida. Pero para los aficionados al fútbol nunca será el momento adecuado para dejarlo ir de verdad.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Argentina crest
Argentina
ARG
Benin crest
Benin
BEN