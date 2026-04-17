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«¡Me da risa!»: Cole Palmer desmiente rumores sobre el Manchester United y reitera su compromiso con el Chelsea
Palmer pone fin a los rumores sobre el Manchester United
El jugador estrella del Chelsea ha visto cómo su nombre se vinculaba constantemente con un posible regreso al noroeste, donde se formó en las categorías inferiores del Manchester City antes de fichar por Stamford Bridge en el verano de 2023. Sin embargo, en declaraciones previas a un crucial enfrentamiento de la Premier League contra el Manchester United, Palmer aclaró que no piensa abandonar los Blues, pese al atractivo de Old Trafford.
«Todo el mundo habla», dijo Palmer en una entrevista con The Guardian al ser preguntado por los rumores sobre el Manchester United. «Cuando lo veo, me río. Manchester es mi hogar, toda mi familia está allí, pero no lo echo de menos. Quizá lo eche de menos si no voy en tres meses, pero luego, cuando vuelvo, pienso que allí no hay nada para mí. No tengo planes de dejar el Chelsea. Aún nos queda mucho por lo que luchar».
- AFP
Compromiso con el proyecto del Chelsea
A pesar de algunos altibajos bajo la dirección de Liam Rosenior, Palmer sigue creyendo en la visión a largo plazo del club. El jugador de 23 años, con contrato hasta 2033, reveló que las conversaciones con el capitán Reece James y la directiva han reforzado su confianza en la dirección del equipo.
«Reece y yo hemos hablado mucho», explicó Palmer. «Sobre lo que necesitamos, los jugadores que tenemos que fichar y cómo deben ir las cosas. Él no habría firmado un nuevo contrato si no supiera lo que está pasando. Reece no firmaría un contrato de seis años si no hubiera hablado con los propietarios y los directivos. Es algo en lo que estamos trabajando juntos. Estamos en la misma onda. Queremos ganar ya y, si nos reforzamos bien en verano, la próxima temporada podremos pelear por títulos importantes».
Superar la frustración por las lesiones
A pesar de una lesión en la ingle que le ha impedido mantener el ritmo, Palmer ha jugado 27 partidos esta temporada, marcando 10 goles y dando 3 asistencias. Su aportación es clave: el Chelsea es sexto, a solo cuatro puntos de la Liga de Campeones. «Fui a un especialista y me dijo que serían de 10 a 12 semanas», reveló Palmer. «Nunca antes había tenido una lesión así. Volví en diciembre contra el Leeds, jugué 30 minutos y ni podía esprintar ni disparar, pero tenía muchas ganas de jugar».
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Con la mirada puesta en el Mundial
Tras recuperar su mejor forma, Palmer quiere acabar la temporada fuerte para entrar en la lista de Tuchel para el Mundial. Después de brillar en la final de la Euro 2024, el delantero busca recuperar el nivel que le dio el premio al Mejor Jugador Joven de la PFA.
«Ahora estoy bien», insistió. «Solo debo recuperar el ritmo y rendir como al principio. La temporada pasada marqué 14 goles en 20 partidos de Premier League. Luego jugué el Mundial de Clubes. No he perdido mi nivel; solo he estado lesionado. Ahora debo centrarme en estas semanas, recuperar mi mejor versión y, si todo va bien, viajar con Inglaterra. Cuando estoy feliz, rindo al máximo».