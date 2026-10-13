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SSC Napoli v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Traducido por

Massimo Mauro: «Juventus y AC Milan, bochornosos; la Roma, única rival del Inter»

Juventus
AC Milán
Inter Milán
Roma
Serie A

El excentrocampista de la Juventus critica duramente a los equipos de Spalletti y Amorim.

Massimo Mauro critica duramente a la Juventus y al Milan.


El excentrocampista de la Juventus declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «El Inter de Chivu tiene una plantilla claramente más fuerte que la de sus rivales y solo puede tener problemas si su equipo no consigue tener intensidad y ganas de seguir ganando».


«Si tengo que elegir una alternativa al Inter, me gustaría que fuera la Roma, por las ideas, la mentalidad y la trayectoria de Gasperini. Pero tengo algunas dudas sobre la regularidad que sus tres grandes figuras podrán mantener durante todo el campeonato. Me refiero a Dybala, Malen y Koné».

  • JUVENTUS Y MILAN, VERGONZOSOS

    «Amorim y Spalletti tienen problemas bastante parecidos y, cuando deben jugar contra defensas cerradas, sus equipos resultan bastante lamentables. Las dificultades nacen de la voluntad de seguir construyendo el juego a través de futbolistas de banda que nunca ponen un centro ni le pasan el balón al delantero centro. Lo único que hacen es recortar hacia dentro y disparar, pero, si al final cada uno marca 4 goles al año, no se va a ninguna parte. La única alternativa ofensiva de la Juventus y el Milan son los futbolistas de banda: si ellos no hacen algo, no hay salida en ataque. Tanto es así que, por ejemplo, la Juve solo creó 2 o 3 ocasiones de gol en Cagliari cuando entró Alajbegovic, que puso dos buenos centros. En conjunto, todos son buenos jugadores, pero no pueden convertirse en los catalizadores del juego ofensivo del equipo».


    «El gran defecto del Milan y la Juve es la ausencia de futbolistas de calidad en la zona de tres cuartos, que en general es discreta en ambos equipos: ni en el de Amorim ni en el de Spalletti surge nunca la idea de dar un pase en profundidad. Douglas Luiz, por ejemplo, es un jugador muy básico, que nunca arriesga, da pases a un metro y no puede inventarse nada contra equipos cerrados. La Juve, además, debe afrontar la ausencia de Yildiz, que no debe servir de excusa, pero sin duda es el futbolista más importante de la plantilla de la Juventus. Por eso, la Roma me parece mucho mejor preparada que el Milan y la Juventus. Y también el Napoli, pese a que ha empezado mal».


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