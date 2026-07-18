Más allá de las supersticiones, el código 69 augura a Messi la Copa del Mundo

Lionel Messi, capitán de Argentina, llega a la final del Mundial 2026 con una racha impresionante.
Según el diario «AS», ha ganado las últimas cuatro finales con la Albiceleste: el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2024, y la Finalissima.
Antes, perdió cuatro finales seguidas: las Copas América 2007, 2015 y 2016, y el Mundial 2014 contra Alemania.
En total, ha ganado 4 de 8 finales con la Albiceleste (50 % de éxito).
En total, ha jugado 43 finales con clubes y selección, ganando 30 (69 % de éxito), lo que muestra su capacidad para brillar en los partidos decisivos.