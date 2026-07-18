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Más allá de las supersticiones, el código 69 augura a Messi la Copa del Mundo

FEATURES
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi
España
Argentina

Lionel Messi, capitán de Argentina, llega a la final del Mundial 2026 con una racha impresionante.

Según el diario «AS», ha ganado las últimas cuatro finales con la Albiceleste: el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2024, y la Finalissima.

Antes, perdió cuatro finales seguidas: las Copas América 2007, 2015 y 2016, y el Mundial 2014 contra Alemania.

En total, ha ganado 4 de 8 finales con la Albiceleste (50 % de éxito).

En total, ha jugado 43 finales con clubes y selección, ganando 30 (69 % de éxito), lo que muestra su capacidad para brillar en los partidos decisivos.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La Cábala... La obsesión de Argentina por repetir el éxito

    Messi se mantiene fiel a las costumbres y rituales que, según él, lo ayudaron a ganar el Mundial de Catar. 

    Incluso en redes sociales repite los mismos mensajes de 2022, convencido de que así recupera la energía que lo llevó al título.

    El resto de la selección argentina siguió su ejemplo y repitió cada detalle de sus últimos éxitos.

    Por eso se alojaron de nuevo en el Hilton Short Hills de Nueva Jersey, mismo hotel de la semifinal de la Copa América 2024 ante Canadá.

    Además, se alojaron en las mismas habitaciones, conservaron las mismas parejas de cuarto y mantuvieron los mismos números, incluida la de Lionel Messi.

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  • messi(C)Getty Images

    Las estadísticas de Lionel Messi en las finales

    Messi ha marcado 35 goles y dado 17 asistencias en las finales que ha jugado, lo que confirma su gran importancia en los partidos clave.

    Con el Barcelona ganó 23 de las 31 finales que jugó.

    Con Argentina su rendimiento es más irregular: perdió la final del Mundial 2014 ante Alemania, pero se reivindicó ganando la de 2022.

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