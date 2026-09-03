El Arsenal ha autorizado la salida de Martinelli al Al-Hilal en una operación valorada en 60 millones de libras garantizados. El jugador, de 25 años, que llegó al norte de Londres siendo adolescente procedente del Ituano en 2019, se ha comprometido con un contrato de larga duración con el club de Riad. El acuerdo también incluye una cláusula por futura venta, lo que garantiza que el Arsenal se beneficiará de cualquier traspaso futuro del extremo.

El movimiento supone un enorme cambio financiero para el jugador, y varios informes apuntan a que su nuevo salario en Oriente Medio supera ampliamente el paquete de 180.000 libras semanales que percibía en la Premier League. Martinelli no tardó en abrazar su nuevo destino y apareció en un vídeo de presentación en las redes sociales del club para anunciar: "Orgulloso de ser azul, orgulloso de ser del Al-Hilal".