Marotta: «Inter y Milan presentarán el estadio lo antes posible»

El presidente del Inter, Beppe Marotta, habló durante el evento «Volti della Metropoli», celebrado en el Palazzo Marino, sede del Ayuntamiento de Milán, a pocas horas del partido en el que el Inter se enfrentará al Brujas en San Siro por la Champions League.

El máximo dirigente del Inter reiteró que los plazos para la construcción del nuevo estadio son ajustados y subrayó la importancia de lograr una victoria en este segundo partido de la copa. Estas fueron sus palabras, recogidas por FcInter1908