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Giuseppe Marotta InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Marotta: «Inter y Milan presentarán el estadio lo antes posible»

Inter Milán
AC Milán
Serie A

El presidente del Inter, Beppe Marotta, habló durante el evento «Volti della Metropoli», celebrado en el Palazzo Marino, sede del Ayuntamiento de Milán, a pocas horas del partido en el que el Inter se enfrentará al Brujas en San Siro por la Champions League.

El máximo dirigente del Inter reiteró que los plazos para la construcción del nuevo estadio son ajustados y subrayó la importancia de lograr una victoria en este segundo partido de la copa. Estas fueron sus palabras, recogidas por FcInter1908

  • EL BRUJAS

    «Es un partido importante para nosotros, como todos los de la Champions. Lo afrontaremos con el máximo respeto por el rival, pero con la voluntad de conseguir un resultado positivo»:

  • EL PREMIO

    «Sin duda, es uno de los premios más significativos que he tenido la suerte de recibir. El Observatorio busca preservar una mirada hacia la dimensión social y poner en valor la ciudad de Milán. Por eso, este reconocimiento va más allá de los premios deportivos tradicionales y tiene una dimensión humana de gran significado»

  • NUEVO ESTADIO

    "Lo que anuncié ayer en la asamblea de socios es que, sin duda, lo que el AC Milan y el Inter presentarán cuanto antes será el estadio del futuro"

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