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Loai Mohamed

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Marmoush al Tottenham: ¿aventura o fichaje de oro que ambas partes necesitan?

FEATURES
O. Marmoush
Brentford vs Tottenham
Brentford
Tottenham
Premier League
Manchester City vs Bournemouth
Manchester City
Bournemouth
Egipto
Inglaterra

El papel de la estrella egipcia ha disminuido en el feudo del Manchester City: ¿pondrá rumbo a Londres en busca de una oportunidad mayor?

Tottenham Hotspur se acerca a un nuevo paso para reforzar su línea ofensiva, después de entrar en negociaciones avanzadas con Manchester City para hacerse con los servicios del egipcio Omar Marmoush, en una operación que podría dar al entrenador Roberto de Zerbi una opción ofensiva diferente a los elementos que actualmente forman parte de su plantilla.

Según informó el periodista de la cadena "Sky Sport", Florian Plettenberg, a través de su cuenta en X, el Tottenham alcanzó un acuerdo definitivo con Marmoush sobre el contrato, mientras que las negociaciones entre los dos clubes por el traspaso continúan en marcha.

Los dos clubes aún no han llegado a un acuerdo definitivo, pero Marmoush podría convertirse en la más reciente incorporación al proyecto del Tottenham, que ya ha gastado 229,5 millones en Jan-Paul van Hecke, Sandro Tonali y Matheus Fernandes, además de su acuerdo con Manchester City para incorporar al extremo Savinho por 75 millones de libras esterlinas.

El movimiento del Tottenham llega en medio de los problemas de Dominic Solanke con las lesiones durante los últimos 18 meses, mientras que Richarlison ha entrado en el último año de su contrato, lo que convierte la incorporación de un nuevo delantero en una prioridad clara.

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  • De estrella del Frankfurt a un papel secundario en el City

    Marmoush llegó al Eintracht Frankfurt en mayo de 2023 procedente del Wolfsburg en una operación a coste cero, y firmó una destacada primera temporada en la que marcó 17 goles en todas las competiciones.

    Durante la primera mitad de la temporada 2024-2025, el rendimiento del delantero egipcio creció de forma notable, tras anotar 15 goles en la Bundesliga a partir de 8,9 goles esperados, además de dar 9 asistencias en 17 partidos de liga.

    Antes de su salida de Alemania, Marmoush marcó 20 goles y repartió 13 asistencias en 26 partidos en todas las competiciones, lo que atrajo el interés del Manchester City, que pagó 59 millones de libras esterlinas por su fichaje en enero de 2025.

    Marmoush también destacó en la ejecución de los balones parados, y se convirtió en el primer jugador de las cinco grandes ligas europeas desde Lionel Messi en 2019 en marcar directamente de tiro libre en 3 partidos oficiales consecutivos.

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  • Fuerte arranque y posterior caída en Mánchester

    Los primeros meses de Marmoush con el Manchester City ofrecieron indicios positivos, después de que marcase el primer triplete de su carrera ante el Newcastle, para luego anotar el gol de la victoria frente al Bournemouth en los cuartos de final de la FA Cup, antes de firmar un tanto con un disparo lejano ante ese mismo rival en la liga, un gol que fue elegido como el mejor de la temporada.

    Sin embargo, su experiencia también vivió un momento difícil, cuando falló un penalti ante el Crystal Palace en la final de la FA Cup 2025, después de que Erling Haaland le cediera el balón, antes de que Dean Henderson detuviera su disparo y el City perdiera el partido en el estadio de Wembley.

    No obstante, Nedum Onuoha, exdefensa del Manchester City, considera que ese momento no debe resumir la experiencia de Marmoush con el club.

    Onuoha declaró a la "BBC": "Cuando veo a Marmoush, no recuerdo el penalti fallado, sino que veo la potencia que posee en algunos de sus movimientos a la espalda de los defensas".

  • ¿Por qué ha disminuido su papel con el City?

    Marmoush marcó 16 goles en 62 partidos con el Manchester City en todas las competiciones desde su fichaje, de los cuales 8 fueron en 36 partidos durante la temporada 2025-2026.

    Sin embargo, su participación en la Premier League disminuyó de forma notable, ya que solo fue titular en 8 partidos y disputó cerca de 700 minutos, un balance inferior al que había logrado tras su llegada al club a mitad de la temporada anterior.

    Marmoush se conformó con tres goles y tres asistencias en la liga, mientras que su promedio de goles esperados alcanzó los 3,53, una cifra cercana a su balance real, lo que indica que el problema no estaba relacionado únicamente con la definición de las ocasiones.

    Onuoha lo explica por la gran competencia en la línea ofensiva del City, señalando que las posiciones en las que Marmoush puede jugar han quedado ocupadas por jugadores especializados en ellas, y apuntando a que Haaland conserva el puesto de delantero centro puro, mientras que el equipo también depende de los jugadores del número 10 y de los extremos, algo que convierte el traspaso al Tottenham en una oportunidad destacada para la estrella egipcia.

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  • ¿Qué aportará Marmoush al Tottenham?

    Pese a que su posición natural es la de delantero centro puro, Marmoush no se ha limitado a ese rol a lo largo de su carrera, ya que en el Frankfurt jugó como delantero centro, como segundo delantero y por la banda izquierda, mientras que el Manchester City también lo utilizó como delantero centro, por el extremo y por detrás de otro atacante.

    Esa versatilidad puede encajar con las ideas de De Zerbi, cuyos equipos se apoyan en la permuta de posiciones entre los atacantes, en el retroceso para recibir el balón y en la posterior explotación de los espacios que aparecen a espaldas de la defensa rival.

    Onuoha considera que la mejor versión de Marmoush aparece cuando dispone de espacio a espaldas de la línea defensiva.

    Y afirmó: "Aunque es bueno cuando retrocede hacia el balón, creo que rinde mejor cuando juega al hombro del defensor. Necesita un equipo que le pase constantemente a los espacios a espaldas de la defensa y que obligue al rival a correr hacia su propia portería".

  • Los números de Marmoush superan a la dupla del Tottenham

    Según los datos de "Opta" correspondientes a la Premier League en la temporada 2025-2026, Marmoush supera a Dominic Solanke y a Richarlison en la mayoría de los indicadores ofensivos por cada 90 minutos, a excepción de los duelos aéreos.

    El egipcio registró un promedio de 0,77 goles y asistencias, 3,86 remates, 1,55 ocasiones generadas, 5,67 conducciones progresivas con el balón, 1,29 regates exitosos, 6,82 toques dentro del área y 11,46 desmarques a la espalda de la defensa.

    Estas cifras apuntan a una clara diferencia en el perfil de Marmoush respecto a los delanteros actuales del Tottenham, ya que es más propenso a progresar con el balón, encarar a los defensas y generarse ocasiones de disparo para sí mismo, algo que podría darle a De Zerbi una solución adicional ante los equipos que se repliegan en sus zonas defensivas.

    Onuoha afirmó: "A veces se trata simplemente de lo bien que encaja un jugador en el equipo. La capacidad de Marmoush para correr a la espalda de la defensa y conectar el juego puede ser muy importante para el Tottenham. No dudarán en filtrar balones a la espalda de la defensa y obligar al rival a retroceder".

  • ¿Jugará Marmoush junto a Solanke?

    Y no es necesario que la llegada de Marmoush se produzca a costa de Solanke, ya que la capacidad del jugador egipcio para jugar por detrás de otro delantero abre la puerta a utilizar a ambos juntos.

    Solanke puede aprovechar su fuerza física para lidiar con los defensas, mientras Marmoush se desplaza a las bandas o retrocede entre líneas, para luego lanzarse a los espacios que deja la presión del rival.

    Onuoha considera que la diferencia de características entre ambos jugadores podría convertirlos en una dupla complementaria, y afirma: "Solanke es diferente a Marmoush, tiene una mayor presencia física. Puedo imaginar al portero enviando un balón raso a Solanke, mientras Marmoush llega por detrás para recibirlo, y eso se convierte en el inicio de la jugada".

    Y añadió: "Cada uno puede complementar al otro. Jugar con dos delanteros podría resaltar más las virtudes de Marmoush".

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