Noche de Champions League en Old Trafford entre el Manchester United y la Roma. Tras la victoria con muchos goles en Udine, la Roma busca confirmar su buen momento en Europa, en un campo difícil y fascinante, ante un rival en claras dificultades. Los Red Devils han perdido sus tres últimos partidos entre liga y copas. En los últimos 9 han sumado 3 empates y 6 derrotas, y no ganan desde el pasado 10 de septiembre, cuando vencieron 4-0 al Sabah.
Gasperini tiene la duda de Gollini: con Svilar de baja por lesión, el puesto de titular es para el ex del Atalanta (que pasó una etapa en las categorías inferiores del Manchester United), pero el problema de espalda que ha sufrido esta mañana podría dejarlo fuera. Está preparado el tercer portero, Devis Vásquez.