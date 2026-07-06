Mientras la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entra en su fase decisiva con los partidos de eliminatoria, en DAZN el gran fútbol redobla el ritmo con los amistosos de pretemporada de los clubes de la Serie A Enilive, que comienzan a prepararse para la nueva temporada con sus primeras pruebas de verano. En julio y agosto, los suscriptores de los planes DAZN Family y Full podrán ver, sin coste adicional, los amistosos de verano de los grandes de la Serie A: Inter, Juventus, Milan, Lazio y Roma.
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Los amistosos de verano del Milan, el Inter y la Juventus en DAZN
EMPIEZAMOS CON LA JUVENTUS
Este verano el calendario de DAZN se llenará de amistosos que llevarán a los aficionados hasta el inicio de la temporada 2026/27, el fin de semana del 22 al 23 de agosto.
La Juventus de Spalletti abrirá la pretemporada en DAZN el 18 de julio a las 15:30, con un amistoso en Suiza contra el Basilea. Será el primer duelo entre ambos desde la Liga de Campeones de 2003, y se disputará en el St. Jakob-Park.
EL MILÁN EN GLASGOW CONTRA EL CELTIC
El primer partido del Milan está previsto para el 25 de julio (hora por determinar) en el Celtic Park de Glasgow contra el Celtic. Será el inicio del verano rossonero y el debut del equipo de Rúben Amorim en una serie de amistosos previos a la temporada oficial.
INTER CONTRA KARLSRUHER
El Inter debutará el 26 de julio en el BBBank Wildpark de Karlsruhe ante el Karlsruher SC a las 16:30. Será el primer enfrentamiento entre ambos equipos, ya que nunca se han cruzado ni en partidos oficiales ni en amistosos.
LA GIRA POR AUSTRALIA
El calendario de verano se completará con dos de los duelos más esperados de la pretemporada, ambos a las 13:00. El 5 de agosto, en Australia, Milan e Inter disputarán el derbi de Milán fuera de Italia. El 8 de agosto, Juventus e Inter renovarán su clásico, que conserva su prestigio pese a ser un amistoso.
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