Logros difíciles de repetir: Cristiano Ronaldo deja 9 récords que no se romperán pronto

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Cristiano Ronaldo ha bajado el telón de su carrera internacional con la selección de Portugal, dejando tras de sí un legado excepcional de récords y logros que podría tardar muchos años en superarse, y es posible que ningún jugador logre repetir algunos de ellos.

El capitán de Portugal abandonó la escena internacional tras disputar 234 partidos con la camiseta de su selección, en los que marcó 146 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del fútbol a nivel de selecciones. Además, lideró a Portugal hacia la conquista de la Eurocopa 2016, antes de añadir a su palmarés dos títulos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Y aunque el Mundial se le resistió a Ronaldo durante toda su carrera, dejó su huella en el torneo tras marcar 11 goles en sus participaciones en seis ediciones distintas, continuando así con escribir su nombre entre las principales estrellas de la historia del fútbol.

Gracias a una carrera que se extiende por más de dos décadas, la estrella portuguesa batió numerosos récords internacionales, pero hay 9 logros en concreto cuya superación parece sumamente difícil.