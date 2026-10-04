Flores alcanzó un hito extraordinario en su incipiente carrera al representar a su club y a su selección en días consecutivos. Después de debutar con la absoluta de Argentina ante Bolivia el miércoles por la noche, el jugador de 19 años jugó con Boca ante Unión de Santa Fe el viernes por la tarde-noche. Un día después, el sábado por la noche, el extremo volvió a la acción con la Albiceleste durante su contundente goleada ante Burkina Faso en el Estadio Monumental.



