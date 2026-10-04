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Leonel Flores logra una hazaña poco común al jugar con Boca Juniors y Argentina en días consecutivos
Semana vertiginosa para la estrella de Argentina
Flores alcanzó un hito extraordinario en su incipiente carrera al representar a su club y a su selección en días consecutivos. Después de debutar con la absoluta de Argentina ante Bolivia el miércoles por la noche, el jugador de 19 años jugó con Boca ante Unión de Santa Fe el viernes por la tarde-noche. Un día después, el sábado por la noche, el extremo volvió a la acción con la Albiceleste durante su contundente goleada ante Burkina Faso en el Estadio Monumental.
- Photogamma
Impacto de un revulsivo en La Bombonera
Flores, que entró en la segunda parte cuando su equipo mandaba por la mínima, cambió de inmediato el impulso del partido ante la afición local en La Bombonera. Dobló la ventaja en el minuto 83 tras una asistencia de Enner Valencia antes de culminar un contraataque en solitario en el tiempo añadido para sellar una victoria por 3-0. El rápido doblete del suplente desató la euforia de los aficionados y amplió la racha de Boca sin perder a 16 partidos en todas las competiciones.
De vuelta al azul y blanco
Sin tomarse tiempo para recuperarse tras jugar con Boca, Scaloni le dio a Flores toda la segunda parte contra Burkina Faso en el Estadio Monumental. Actuando con su audacia característica por la banda izquierda, el jugador de 19 años participó directamente en la jugada previa de los dos últimos goles de Argentina. Aunque se quedó sin marcar, su enérgica actuación dio continuidad a una destacada actuación previa que ya le había valido elogios de Arruabarrena y Scaloni.
- AFP
Mirando hacia un futuro brillante
La contundente victoria sobre Unión situó al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la segunda posición de la clasificación de la Zona A del Torneo Clausura, con 20 puntos en 11 partidos. Ese resultado positivo impulsa de forma significativa sus opciones de avanzar a la fase eliminatoria de la competición doméstica. Para Flores, gestionar con éxito las exigencias del club y la selección en un solo fin de semana subraya la madurez mental necesaria para competir en la élite del fútbol profesional.
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