Gol, espectáculo, un solo equipo sobre el terreno de juego y, además, a domicilio en campo rival. El ciclón del Como de Fabregas arrolló al Lens: estas son las notas del partido.
Lens-Como, las notas de CM: Nico Paz da un espectáculo, Douvikas como Del Piero. Papaccioli marca en su debut
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LENS
Risser 6: No puede hacer nada en 8 de los 9 goles encajados, pero aun así es el mejor de su equipo sobre el campo. También comete un error en el 7-0 de Liberali, que lo sorprende por su palo.
Antonio 5: Aguanta mejor que sus compañeros en los primeros 45 minutos, pero después se viene abajo con todos los demás en una segunda parte de pesadilla.
Baidoo 4: Douvikas nunca ofrece referencias y él se ve completamente desbordado. Es el líder de una defensa que queda perforada por la derecha, pero sobre todo por la izquierda.
Udol 4: A veces tiene que salir al paso de Nico Paz y otras, seguir el movimiento de Douvikas, mientras se olvida de cubrir el desmarque de Da Cunha. No se entera de nada en todo el partido y, de hecho, el Como siempre encuentra el camino por su banda.
Aguilar 4,5: El gol, un precioso remate de volea, le vale un punto más, pero, en definitiva, es uno de los peores de su equipo, que hace aguas por su banda sin ofrecer resistencia alguna.
Cuisance 5: Siempre fuera de posición, siempre a destiempo, se ve constantemente superado, hasta el punto de que su única intervención digna de ese nombre, que le cuesta la amarilla, llega con el 8-1
Haidara 5: Corre mucho, pero lo hace increíblemente en vano y nunca consigue frenar los pases en profundidad del Como
(desde el 70' Bulatovic 5,5: tiene la suerte de entrar cuando el Como baja el ritmo)
Skoras 5: Sustituido en el descanso, solo comete un error al olvidarse de seguir a Valle en el 2-0.
(desde el 46' Saud 5 al igual que el compañero al que sustituye, por su banda el Como penetra relativamente poco y él sufre menos el bochorno ante lo mostrado por Nico Paz y compañía)
Thauvin 6: El más inspirado de los suyos, intenta buscar la portería, se mueve por todo el frente de ataque y está a punto de provocar un penalti
(desde el 70' Kadile 5,5: tiene la suerte de entrar cuando el Como baja el ritmo)
Ivanovic 5: También para él, lo más destacado del partido es el cabezazo que le da a Kempf y el que recibe de él. Pero queda aturdido y se marcha en el descanso
(desde el 46' Mesloub 5: como a sus compañeros de ataque, apenas le llegan balones jugables y él casi no hace nada por ir a buscarlos).
Hazard 5: Debía ser el jugador de más talento y calidad después de Thauvin, pero nunca salen de sus pies balones jugables.
Entrenador: Cahuzac 3: Fàbregas le hace bailar la rumba y él no encuentra ningún tipo de respuesta. El resultado no solo es justo, sino que incluso se queda corto para lo visto sobre el campo.
COMO
Butez 6: Atento a los pocos remates del Lens, demuestra solvencia con los pies al buscar en largo a los delanteros de Fabregas. Nada puede hacer ante el gol de volea de Aguilar.
Couto 6,5: Paradójicamente, vive un partido como atento observador. Por su banda, el Lens nunca se vuelca al ataque y él incluso tendría más libertad de la que aprovecha. En cuanto puede, juega en vertical, aunque sin abrirse nunca y acabando por estorbar a Nico Paz.
Ramon 7: Douvikas le arrebata a bocajarro el gol que abre el partido, pero vuelve a confirmar su dominio en ambas áreas. Tampoco le falta calidad en el pie, como demuestra el envío que deja a Liberali ante la portería para el 7-1.
Kempf 7: El momento desafortunado de su partido parecía ser el choque de cabezas con Ivanovic. Por lo demás, no comete errores en el marcaje y, en el área rival, conecta de cabeza en un giro para marcar un gran gol que supone el 5-0 momentáneo.
(desde el 72' Smolcic 6: entra y el Como baja el ritmo y controla el partido)
Valle 7: Bien en defensa, está espléndido en la jugada del 2-0, que inicia en su campo y culmina con la asistencia para que Douvikas marque fácilmente a bocajarro.
Milla 7: Dirige el ritmo, las aceleraciones y la circulación del balón de una orquesta que no falla en nada, sin hacerse notar siquiera. Sencillo y eficaz.
(desde el 58' Ricci 6,5: al igual que sus compañeros, cumple sin errores y sin hacerse notar)
Perrone 7: De su cabezazo nace el gol del 1-0 que abre el marcador y descoloca al Lens. También participa en todas las jugadas de ataque peligrosas del Como sin hacerse notar y aporta físico en las disputas en el centro del campo.
Da Cunha 7,5: La personalidad de siempre, la calidad de siempre, la valentía de siempre con el balón en los pies. También se muestra lúcido en defensa y se da otro gusto de cara a portería con el gol del 4-0.
(desde el 58' Liberali 8: también suma un gol y dos asistencias para encontrar a Baturina y Papaccioli entre líneas. Su talento no deja de crecer)
Nico Paz 8,5: Actuación monstruosa del argentino, que con su sello distintivo, la finta con el cuerpo seguida del regate, pone en aprietos él solo a media defensa del Lens. Suyo es el centro que da origen al 1-0; además, firma dos asistencias y un gol. Un fenómeno.
(desde el 58' Baturina 7: Sustituye al mejor del partido, pero no quiere quedarse atrás y también bate a Risser para el 8-1)
Caqueret 6,5: Es el menos explosivo y el menos involucrado en la arrolladora fase ofensiva del Como, pero cumple con su cometido.
Douvikas 8: Cuatro goles en cuatro partidos, los cuatro primeros del Como en la Champions League, ya son un récord para el delantero griego, que iguala una estadística que un gran ex del fútbol italiano como Alessandro Del Piero dejó grabada a fuego en la historia (en 1995/96 marcó en los primeros cinco partidos de la primera participación de la Juventus en la Champions League desde que la competición adoptó ese nombre). Completa además su triplete y realiza movimientos que abren enormes espacios en la defensa del Lens. A día de hoy también es el máximo goleador de esta Champions League.
(desde el 61' Papaccioli 7: la emoción del joven talento del Como está ahí y se nota. Realiza muy buenos movimientos y el premio llega en el minuto 91, cuando Liberali le sirve un balón justo a la espalda de la línea defensiva y se da el gusto de marcar en su debut en la Champions League).
Fabregas 8: Lee muy bien el partido, consigue abrir el marcador enseguida y luego no levanta el pie del acelerador. Desactiva cada movimiento del rival y, también con los cambios, indica por dónde atacar. Incluso se permite dar 30 minutos de descanso a prácticamente todas sus figuras de cara al próximo partido de la Serie A contra el Inter. El mensaje para Chivu está lanzado, ya que este Lens ha mostrado muchos defectos que también se le han visto al Inter en este inicio de temporada.
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