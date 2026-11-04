Butez 6: Atento a los pocos remates del Lens, demuestra solvencia con los pies al buscar en largo a los delanteros de Fabregas. Nada puede hacer ante el gol de volea de Aguilar.

Couto 6,5: Paradójicamente, vive un partido como atento observador. Por su banda, el Lens nunca se vuelca al ataque y él incluso tendría más libertad de la que aprovecha. En cuanto puede, juega en vertical, aunque sin abrirse nunca y acabando por estorbar a Nico Paz.

Ramon 7: Douvikas le arrebata a bocajarro el gol que abre el partido, pero vuelve a confirmar su dominio en ambas áreas. Tampoco le falta calidad en el pie, como demuestra el envío que deja a Liberali ante la portería para el 7-1.

Kempf 7: El momento desafortunado de su partido parecía ser el choque de cabezas con Ivanovic. Por lo demás, no comete errores en el marcaje y, en el área rival, conecta de cabeza en un giro para marcar un gran gol que supone el 5-0 momentáneo.

(desde el 72' Smolcic 6: entra y el Como baja el ritmo y controla el partido)

Valle 7: Bien en defensa, está espléndido en la jugada del 2-0, que inicia en su campo y culmina con la asistencia para que Douvikas marque fácilmente a bocajarro.

Milla 7: Dirige el ritmo, las aceleraciones y la circulación del balón de una orquesta que no falla en nada, sin hacerse notar siquiera. Sencillo y eficaz.

(desde el 58' Ricci 6,5: al igual que sus compañeros, cumple sin errores y sin hacerse notar)

Perrone 7: De su cabezazo nace el gol del 1-0 que abre el marcador y descoloca al Lens. También participa en todas las jugadas de ataque peligrosas del Como sin hacerse notar y aporta físico en las disputas en el centro del campo.

Da Cunha 7,5: La personalidad de siempre, la calidad de siempre, la valentía de siempre con el balón en los pies. También se muestra lúcido en defensa y se da otro gusto de cara a portería con el gol del 4-0.

(desde el 58' Liberali 8: también suma un gol y dos asistencias para encontrar a Baturina y Papaccioli entre líneas. Su talento no deja de crecer)

Nico Paz 8,5: Actuación monstruosa del argentino, que con su sello distintivo, la finta con el cuerpo seguida del regate, pone en aprietos él solo a media defensa del Lens. Suyo es el centro que da origen al 1-0; además, firma dos asistencias y un gol. Un fenómeno.

(desde el 58' Baturina 7: Sustituye al mejor del partido, pero no quiere quedarse atrás y también bate a Risser para el 8-1)

Caqueret 6,5: Es el menos explosivo y el menos involucrado en la arrolladora fase ofensiva del Como, pero cumple con su cometido.

Douvikas 8: Cuatro goles en cuatro partidos, los cuatro primeros del Como en la Champions League, ya son un récord para el delantero griego, que iguala una estadística que un gran ex del fútbol italiano como Alessandro Del Piero dejó grabada a fuego en la historia (en 1995/96 marcó en los primeros cinco partidos de la primera participación de la Juventus en la Champions League desde que la competición adoptó ese nombre). Completa además su triplete y realiza movimientos que abren enormes espacios en la defensa del Lens. A día de hoy también es el máximo goleador de esta Champions League.

(desde el 61' Papaccioli 7: la emoción del joven talento del Como está ahí y se nota. Realiza muy buenos movimientos y el premio llega en el minuto 91, cuando Liberali le sirve un balón justo a la espalda de la línea defensiva y se da el gusto de marcar en su debut en la Champions League).

Fabregas 8: Lee muy bien el partido, consigue abrir el marcador enseguida y luego no levanta el pie del acelerador. Desactiva cada movimiento del rival y, también con los cambios, indica por dónde atacar. Incluso se permite dar 30 minutos de descanso a prácticamente todas sus figuras de cara al próximo partido de la Serie A contra el Inter. El mensaje para Chivu está lanzado, ya que este Lens ha mostrado muchos defectos que también se le han visto al Inter en este inicio de temporada.