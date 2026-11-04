Gol, espectáculo, un solo equipo en el campo y, además, a domicilio en campo enemigo. El ciclón del Como de Fabregas se abatió sobre el Lens. Estas son las notas del partido.
Lens-Como, las notas de CM: exhibición de Nico Paz, Douvikas como Del Piero. Papaccioli marca en su debut
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LENS
Risser 6: No puede hacer nada en 8 de los 9 goles encajados, pero aun así es el mejor de los suyos. También comete un error en el 7-0 de Liberali, que le sorprende por su palo.
Antonio 5: Aguanta mejor que sus compañeros en los primeros 45', pero después se descompone junto con todos los demás en una segunda parte de terror.
Baidoo 4: Douvikas nunca ofrece referencias claras y él se ve superado una y otra vez. Es quien dirige una defensa que sufre continuas penetraciones por la derecha, pero sobre todo por la izquierda.
Udol 4: A veces tiene que salir al paso de Nico Paz y otras, seguir el movimiento de Douvikas, todo ello mientras se olvida de cubrir el desmarque de Da Cunha. No se entera de nada en todo el partido y el Como penetra una y otra vez por su lado.
Aguilar 4,5: El gol, precioso y de volea, le vale un punto más, pero a fin de cuentas es uno de los peores de su equipo, que se descompone por su lado sin oponer resistencia alguna.
Cuisance 5: Siempre fuera de posición y llegando tarde, lo superan constantemente, hasta el punto de que su única intervención digna de tal nombre, que además le cuesta una amarilla, llega con el 8-1
Haidara 5: Corre mucho, pero sorprendentemente lo hace en vano y nunca consigue frenar los pases en profundidad del Como
(desde el 70' Bulatovic 5,5: tiene la suerte de entrar cuando el Como baja el ritmo)
Skoras 5: Sustituido en el descanso, solo comete un error: olvidarse de seguir a Valle en el 2-0.
(desde el 46' Saud 5 al igual que el compañero al que sustituye, por su lado el Como, en líneas generales, penetra poco y sufre menos la humillación provocada por lo que muestran en el campo Nico Paz y compañía)
Thauvin 6: el más inspirado de los suyos, intenta buscar portería, se mueve por todo el frente de ataque y está a punto de provocar un penalti
(desde el 70' Kadile 5,5: tiene la suerte de entrar cuando el Como baja el ritmo)
Ivanovic 5: también para él, lo más destacado del partido es el cabezazo que le propina a Kempf y el que recibe de él. Pero queda aturdido y sale en el descanso
(desde el 46' Mesloub 5: como a sus compañeros de ataque, apenas le llegan balones que pueda jugar y él casi no hace nada por ir a buscarlos).
Hazard 5: Debía ser el jugador de más talento y calidad después de Thauvin, pero de él nunca llegan balones que sus compañeros puedan jugar.
Entr. Cahuzac 3: Fabregas le hace bailar la rumba y él no encuentra ninguna solución. El resultado no solo es justo, sino que incluso se queda corto para lo visto sobre el campo.
COMO
Butez 6: Atento ante los pocos disparos del Lens, hábil con los pies para buscar en largo a los delanteros de Fabregas, nada puede hacer ante el gol de volea de Aguilar.
Couto 6,5: Paradójicamente, un partido como atento observador. Por su banda, el Lens nunca se vuelca al ataque y él tendría incluso más libertad de la que aprovecha. En cuanto puede, busca el pase vertical, pero sin abrirse nunca y acaba invadiendo el espacio de Nico Paz.
Ramon 7: Douvikas le arrebata el gol bajo palos en la jugada que abre el marcador, pero vuelve a confirmar su dominio en las dos áreas. También demuestra su buen pie con el pase largo que deja a Liberali ante la portería para el 7-1.
Kempf 7: El momento desafortunado de su partido parecía ser el cabezazo que dio y recibió en el choque con Ivanovic. Por lo demás, no comete errores en el marcaje y, esta vez en el área rival, conecta de cabeza un gran gol en un remate en torsión para el 5-0 provisional.
(desde el 72' Smolcic 6: entra y el Como baja el ritmo y controla el partido)
Valle 7: Bien en defensa, firma una gran acción en el 2-0: la inicia atrás y la culmina con la asistencia para que Douvikas marque a placer.
Milla 7: Dirige el ritmo, las aceleraciones y la circulación del balón de una orquesta que no comete errores, sin siquiera hacerse notar. Sencillo y eficaz.
(desde el 58' Ricci 6,5: al igual que sus compañeros, cumple sin errores y sin hacerse notar)
Perrone 7: De su cabezazo nace el gol del 1-0 que desbloquea el partido y descoloca al Lens. También participa en todas las jugadas peligrosas del Como sin hacerse notar y aporta físico en las disputas en el centro del campo.
Da Cunha 7,5: La personalidad de siempre, la calidad de siempre, la valentía de siempre con el balón en los pies. También muestra lucidez en defensa y vuelve a darse el gusto de marcar con el gol del 4-0.
(desde el 58' Liberali 8: también firma un gol y dos asistencias para habilitar a Baturina y Papaccioli entre líneas. Su talento no deja de crecer)
Nico Paz 8,5: Actuación descomunal del argentino, que con su sello característico, el amago con el cuerpo seguido de un regate, desbarata él solo a media defensa del Lens. Suyo es el centro que da origen al 1-0. Además, firma dos asistencias y un gol. Un fenómeno.
(desde el 58' Baturina 7: Sustituye al mejor del partido, pero no quiere quedarse atrás y también bate a Risser para el 8-1)
Caqueret 6,5: El menos explosivo y el menos implicado en la fase ofensiva, dominada por el Como, pero cumple con su cometido.
Douvikas 8: Cuatro goles en cuatro partidos, los cuatro primeros del Como en la Champions League, son ya un récord para el delantero griego, que iguala una estadística grabada a fuego en la historia por un gran ex de nuestro fútbol como Alessandro Del Piero (en 1995/96 marcó en los cinco primeros partidos de la primera participación de la Juventus en la Champions League desde que recibió ese nombre). Completa además su triplete y realiza movimientos que abren océanos en la defensa del Lens. A día de hoy es también el máximo goleador de esta Champions League.
(desde el 61' Papaccioli 7: se le nota la emoción al joven talento del Como. Hace muy buenos movimientos y el premio llega en el minuto 91, cuando Liberali le sirve el balón justo a la espalda de la línea defensiva y se da el gusto de marcar en su debut en la Champions League).
Fabregas 8: Lee muy bien el partido, abre pronto el marcador y después no levanta el pie del acelerador. Neutraliza cada movimiento del rival y, también con los cambios, indica por dónde atacar. Incluso se permite dar 30 minutos de descanso a prácticamente todas sus figuras de cara al próximo partido de Serie A contra el Inter. El mensaje para Chivu está lanzado, ya que este Lens ha mostrado muchos defectos que también ha visto el Inter en este inicio de temporada.
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