Le esperan duras sanciones... ¿Qué pasaría si Irán se retirara del Mundial?

Las amenazas de Ahmad Daniyamali, ministro de Deportes iraní, de retirar a su selección de los partidos del Mundial 2026 han desatado una oleada de polémica, pero ¿qué sanciones impondría la FIFA si el equipo asiático cumpliera su advertencia?

Diniamali declaró al sitio web iraní «Varzesh3» que «las autoridades iraníes han comunicado a la FIFA que la delegación de la selección abandonará el estadio en cuanto se escuchen consignas políticas durante los partidos».

La selección iraní llega al Mundial en medio de tensiones políticas, debido al conflicto militar entre Irán y Estados Unidos desde febrero, lo que complica sus preparativos y desplazamientos.

Irán integra el Grupo G junto a Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda.

Debutará ante Nueva Zelanda el martes 18, enfrentará a Bélgica el 21 y cerrará contra Egipto el 27.