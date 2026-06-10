Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-IRN-GAM-WC-2026-FRIENDLYAFP
Loai Mohamed

Traducido por

Le esperan duras sanciones... ¿Qué pasaría si Irán se retirara del Mundial?

FEATURES
Irán vs Nueva Zelanda
Irán
Nueva Zelanda
World Cup
Belgium vs Irán
Belgium
Egipto vs Irán
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
EE. UU.
Bélgica
Egipto

Tras las amenazas del ministro iraní, ¿qué dicen las normas de la FIFA sobre el Mundial?

Las amenazas de Ahmad Daniyamali, ministro de Deportes iraní, de retirar a su selección de los partidos del Mundial 2026 han desatado una oleada de polémica, pero ¿qué sanciones impondría la FIFA si el equipo asiático cumpliera su advertencia?

Diniamali declaró al sitio web iraní «Varzesh3» que «las autoridades iraníes han comunicado a la FIFA que la delegación de la selección abandonará el estadio en cuanto se escuchen consignas políticas durante los partidos».

La selección iraní llega al Mundial en medio de tensiones políticas, debido al conflicto militar entre Irán y Estados Unidos desde febrero, lo que complica sus preparativos y desplazamientos.

Irán integra el Grupo G junto a Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda.

Debutará ante Nueva Zelanda el martes 18, enfrentará a Bélgica el 21 y cerrará contra Egipto el 27.

  • ¿Qué dicen las normas de la FIFA sobre la retirada?

    El artículo 6 del Reglamento de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA establece que las federaciones participantes deben jugar todos sus partidos hasta su eliminación.

    Si una federación se retira 30 días o más antes del primer partido de la fase final, la Comisión de Disciplina de la FIFA le impondrá una multa de al menos 250 000 francos suizos.

    Si el retiro ocurre en los 30 días previos, la multa sube a al menos 500 000 francos suizos.

    Si una federación no es admitida, es excluida o se retira tras el inicio del torneo, la Comisión de Disciplina de la FIFA podrá imponer sanciones adicionales.

    Al imponer estas sanciones, la Comisión considerará el momento del retiro o exclusión, la gravedad de la falta, las circunstancias atenuantes y cualquier otro factor relevante.

    Las sanciones pueden llegar a excluir a la federación de futuros torneos de la FIFA o reemplazarla por otra. El Consejo de la FIFA o el órgano competente también pueden decidir su sustitución.

    • Anuncios

  • Pago de indemnizaciones y pérdida de bonificaciones

    De acuerdo con el artículo 6, si un partido no se juega o se suspende sin que exista un caso de fuerza mayor reconocido por la FIFA, la Comisión de Disciplina podrá sancionar a las federaciones implicadas.

    Además, el Consejo de la FIFA podrá obligar a cualquier federación miembro participante que se retire de la Copa del Mundo de 2026, o cuyo comportamiento provoque la no celebración o cancelación de un partido, a indemnizar a la FIFA, a la empresa local afiliada o a cualquier otra federación participante por los gastos o daños derivados, incluidas las sumas que la FIFA deba pagar a la federación sustituta.

    Además, esa federación perderá cualquier derecho a bonificaciones o ingresos de la FIFA o de su filial local.

  • Competencias de la FIFA

    La FIFA puede decidir cómo reemplazar a una selección excluida de la Copa del Mundo 2026.

    El reglamento indica que, si una federación participante se retira o es excluida de la Copa del Mundo de 2026, la FIFA decidirá cómo actuar y podrá reemplazarla.

    Si un miembro se retira o es excluido antes del final de la fase de grupos, sus resultados se anulan.

    Además, la FIFA puede cancelar, reprogramar o trasladar uno o más partidos, incluso todo el torneo, si lo considera necesario por cualquier motivo, incluidos casos de fuerza mayor o preocupaciones sobre salud, seguridad o protección.