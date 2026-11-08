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Nuno Tavares LazioGetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Lazio, problema para Tavares: qué ha pasado

N. Tavares
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Lazio
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Sustituido contra el Napoli

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Además de Sutalo, también hay problemas para Nuno Tavares en la Lazio ante el Napoli. El jugador terminó la primera parte sin estar en las mejores condiciones y después fue sustituido.

  • Según informó DAZN, Tavares sufrió un problema en la pierna izquierda y estuvo a punto de salir del campo antes del descanso. Después aguantó sobre el terreno de juego hasta el final de la primera parte, apretando los dientes, pero no regresó del vestuario para la segunda.

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