Lazio, problema para Tavares: qué ha pasado

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Además de Sutalo, también hay problemas para Nuno Tavares en la Lazio ante el Napoli. El jugador terminó la primera parte sin estar en las mejores condiciones y después fue sustituido.
Además de Sutalo, también hay problemas para Nuno Tavares en la Lazio ante el Napoli. El jugador terminó la primera parte sin estar en las mejores condiciones y después fue sustituido.
Según informó DAZN, Tavares sufrió un problema en la pierna izquierda y estuvo a punto de salir del campo antes del descanso. Después aguantó sobre el terreno de juego hasta el final de la primera parte, apretando los dientes, pero no regresó del vestuario para la segunda.
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