Lazio-Milan: Stefano Pioli también estuvo presente en la tribuna

Entre la tribuna y la grada tampoco faltan caras conocidas del mundo del fútbol. Según informan los corresponsales de MilanNews.it presentes en Roma, entre los espectadores de la velada se encuentra también Stefano Pioli, un entrenador que a lo largo de su carrera ha dirigido a ambos equipos. El técnico, protagonista en el banquillo rossonero del histórico decimonoveno Scudetto del club, había comenzado esta temporada al frente de la Fiorentina.

Para Pioli se trata de un regreso a las gradas para observar de cerca su pasado reciente: la última vez que asistió en directo a un partido del Diavolo se remonta, de hecho, a finales de enero, cuando en el estadio Dall’Ara los rossoneri vencieron por un claro 3-0 al Bolonia.

En el Olimpico, por tanto, no solo se disputará un partido clave para la clasificación, sino que también será una velada llena de encuentros, recuerdos y protagonistas del pasado reciente rossonero.