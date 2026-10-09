Ningún riesgo, ninguna forzatura. Cristian Chivu aún no ha tomado una decisión, pero está valorando seriamente dejar a Lautaro Martínez fuera del once titular para el duelo contra el nuevo Parma de Alberto Gilardino, previsto para mañana a las 18:00 en el Meazza. Una decisión ligada al desgaste del Toro, que ha jugado los tres partidos con Argentina, siempre como titular: 75 minutos contra Bolivia, 45 contra Burkina Faso y 79 contra Benín, en la noche de la despedida de Messi de la Albiceleste. Un parón, el de las selecciones, que ha permitido al capitán del Inter superar al Kun Agüero en la clasificación histórica de goleadores de Argentina, subiendo al tercer puesto con 42 goles. Todo ello gracias a los tantos marcados a Bolivia y Burkina Faso.
Lautaro Martínez, nada de riesgos. El Inter lo preserva para el tour de force
Jornada de descanso
Para afrontar al nuevo Parma y reanudar bien la liga, el Inter debería hacer algo de rotaciones: en ataque estará seguro Marcus Thuram, no convocado por Zidane para los compromisos de la Nations League con Francia y trabajando en Appiano estas semanas; junto a él, uno entre Pio Esposito y Bonny, con el ex de turno como favorito. Deberían llegar señales importantes después del entrenamiento de hoy, el primero de verdad para Lautaro tras la sesión de ayer, que el argentino quiso realizar pese al largo viaje y al cambio horario. Obviamente, la opinión de Lautaro tiene un peso específico, pero la idea del cuerpo técnico del Inter es darle un turno de descanso contra el Parma. O al menos hacerlo empezar desde el banquillo.
Calendario cargado
El Inter, como todos los equipos que compiten en las copas, jugará cada tres días hasta el 8 de noviembre, partido programado antes del parón de noviembre por los compromisos de las selecciones. El sábado a las 18:00 jugará en casa contra el Parma, el martes 13 de octubre a las 21:00 recibirá en el Meazza al Brujas, el sábado 17 de octubre a las 18:00 visitará el Dall’Ara para medirse al Bolonia, el miércoles 21 de octubre a las 21:00 se enfrentará en casa al Shakhtar Donetsk, luego el domingo 25 de octubre a las 12:30 se verá las caras con la Fiorentina, también en casa, el miércoles 28, en la jornada intersemanal, jugará en Venecia, el sábado 31 de octubre a las 20:45 llegará el derbi contra el Milan, a domicilio, el martes 3 de noviembre a las 21:00 otra vez Champions en Róterdam contra el Feyenoord y el 8 de noviembre, a las 18:00, el partido de liga contra el Como de Cesc Fàbregas.
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