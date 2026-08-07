El trabajo en equipo de la nueva dirección de la Juventus hasta ahora ha dado algunos frutos, pero las carencias en la plantilla de la Juventus, a dos semanas del inicio del campeonato y a poco más de tres semanas del cierre del mercado, siguen siendo muchas e importantes. Por un lado, el trabajo minucioso de Giovanni Carnevali ha logrado desatascar, después de un año, el embrollo de la negociación para devolver a Randal Kolo Muani a la Continassa, mientras que los informes de Marco Ottolini han convencido a todos de apostar por Jeff Ekhator. Por último, la llegada de Frederic Massara ha dado un impulso importante y ha representado el elemento disruptivo, con los fichajes sorpresa de Zeki Celik y Kerim Alajbegovic.





Terminada la síntesis de las cosas positivas, pasemos al comentario de las negativas. Y aquí salta enseguida a la vista el hecho de que la Juventus aún no haya resuelto sus problemas más graves, algunos de ellos incluso históricos: la portería, un defensa con buen pie que sepa iniciar la jugada, un organizador en el centro del campo y un delantero centro de área.