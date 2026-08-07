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Juventus Inside Massara 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Las sorpresas de Massara y muchas dudas: un portero cedido no es propio de la Juventus

Juventus
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Opinion

A la Juventus todavía le faltan cuatro piezas fundamentales en el mercado para un equipo que quiera volver a ganar

El trabajo en equipo de la nueva dirección de la Juventus hasta ahora ha dado algunos frutos, pero las carencias en la plantilla de la Juventus, a dos semanas del inicio del campeonato y a poco más de tres semanas del cierre del mercado, siguen siendo muchas e importantes. Por un lado, el trabajo minucioso de Giovanni Carnevali ha logrado desatascar, después de un año, el embrollo de la negociación para devolver a Randal Kolo Muani a la Continassa, mientras que los informes de Marco Ottolini han convencido a todos de apostar por Jeff Ekhator. Por último, la llegada de Frederic Massara ha dado un impulso importante y ha representado el elemento disruptivo, con los fichajes sorpresa de Zeki Celik y Kerim Alajbegovic.


Terminada la síntesis de las cosas positivas, pasemos al comentario de las negativas. Y aquí salta enseguida a la vista el hecho de que la Juventus aún no haya resuelto sus problemas más graves, algunos de ellos incluso históricos: la portería, un defensa con buen pie que sepa iniciar la jugada, un organizador en el centro del campo y un delantero centro de área.

  • ¿Puede permitirse la Juve un portero cedido?

    En la portería, la Juventus sigue estancada con Di Gregorio, Perin y Pinsoglio. El problema es que el segundo y el tercero (Perin y Pinsoglio) terminan contrato dentro de un año, y el titular, Di Gregorio, que acaba contrato en 2029, no satisface ni a Spalletti ni al club, y es casi un apartado en casa, también a la luz del sonado caso que, en el mes de julio, tuvo como protagonista a su agente. Hasta ahora, la Juventus no ha logrado encontrarle ni una salida a Di Gregorio ni un nuevo portero titular. Los principales objetivos, Alisson y el Dibu Martínez, se han esfumado, y otras soluciones (como Vicario) no terminan de convencer. La última idea es fichar a Suzuki cedido por el Paris Saint-Germain, si el club francés comprara al japonés al Parma. Pero, de verdad, ¿una sociedad como la Juventus quiere reconstruir un equipo ganador con un portero, uno de los puestos cruciales visto lo que ocurrió la pasada temporada, cedido?

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  • Con la salida de Lucumí, adiós al bloque bajo

    En defensa, las parejas para una línea de cuatro son, de derecha a izquierda: Kalulu y Celik, Bremer y Gatti, Kelly y Rugani, Cambiaso y Cabal. Pero también aquí, como con los porteros, la calidad de algunos intérpretes no convence a Spalletti. Para el tipo de juego que el técnico toscano tiene en mente para su equipo, por ejemplo, un jugador como Lucumì sería más funcional que Gatti: el defensa del Bolonia está acostumbrado a jugar una decena de metros más adelantado que el ex del Frosinone, y es más hábil en la salida de balón, mientras que Gatti da lo mejor de sí en un bloque bajo y en el uno contra uno. Los últimos rumores hablan de una distancia reducida entre la Juventus y el Bolonia por el colombiano, cuya llegada podría preludiar la salida de uno entre Gatti, Rugani y Kelly.

  • Locatelli no basta

    En el centro del campo, teniendo en cuenta el 4-2-3-1 como sistema de partida, la Juventus actual tiene demasiados centrocampistas en la plantilla, hasta siete: Locatelli, McKennie, Thuram, Kooopmeiners, Miretti, Douglas Luiz y Arthur. Los tres primeros son casi intocables, mientras que por Koopmeiners y Miretti la Juventus está lista para escuchar ofertas. Por último, los dos brasileños representan una incógnita: en teoría, serían los dos primeros candidatos a salir, pero sorprendentemente uno de los dos al final también podría quedarse. Lo que deja perplejos, sin embargo, es que después de años, y tras numerosos cambios en la dirección, sigue faltando un auténtico organizador, que pueda intentar la hazaña de repetir primero las gestas de Pirlo y después las de Pjanic. Es cierto que Locatelli en el último año ha dado pasos importantes, pero ¿puede realmente ser el organizador de una Juventus ganadora? También aquí, como en las líneas anteriores, se puede repetir el mismo estribillo: hay muchos jugadores, la calidad en cambio no es altísima.

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  • ¿Y el sustituto de Vlahovic?

    También en la parcela ofensiva hay una gran abundancia en términos numéricos: para las cuatro plazas de ataque del 4-2-3-1, los jugadores disponibles hoy son nada menos que 10: Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz y Zhegrova. Pero también aquí, disculpen la repetición, las incógnitas son muchas: Nico Gonzalez será traspasado, solo falta definir el destino y el precio, al igual que también están en venta David, Milik y Zhegrova, pese al gol contra el Chelsea. Y luego está el eterno problema del delantero centro: Kolo Muani es un buen regreso, pero es un atacante móvil y no el nueve de referencia que a Spalletti le encantaría tener. En esencia, pese a los diez delanteros en la plantilla, el sustituto de Vlajovic todavía no ha llegado.


    Portero, defensa con salida de balón, mediocentro organizador y delantero centro: esos deberían haber sido los primeros movimientos de la Juventus, que por ahora, en cambio, se ha centrado en otros aspectos del mercado.

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