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Las inquietantes señales del Bayern... ¿Estará atento el Real Madrid?

St.Pauli vs Bayern Múnich
St.Pauli
Bayern Múnich
Bundesliga
Real Madrid vs Girona
Real Madrid
Girona
Primera División
H. Kane
Alemania
España
Inglaterra

La mejor versión del equipo bávaro de toda la historia

En una noche histórica de la Bundesliga, el Bayern de Múnich ofreció un espectáculo ofensivo impresionante ante el St. Pauli y logró una victoria aplastante que le permitió superar un récord que databa de 1972, apenas días antes de recibir al Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

En la ida, el Bayern venció 2-1 al Real Madrid en el Bernabéu, por lo que la eliminatoria sigue abierta.

En la jornada 29 de la Bundesliga, el Bayern goleó 5-0 al St. Pauli.

  • Igualando el récord... 1972

    El equipo de Vincent Kompany marcó 105 goles en una temporada de la Bundesliga, superando el récord de 101.

    El Bayern, decidido tras el tropiezo del Dortmund, se plantó en el campo y, con los hombres de Kompany a un paso del título, Múgica igualó la marca de 101 goles en solo nueve minutos.

    Según Marca, «Musiala tardó solo nueve minutos en batir al portero del St. Pauli e igualar el récord de 101 goles en una temporada, marcado en 1972».

    Antes del descanso, Jackson y Musiala acertaron el poste en dos ocasiones claras, y el marcador se mantuvo a cero.

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  • Momentos históricos... 105 goles

    En ocho minutos de la segunda parte, Goretzka marcó el gol 102 del Bayern en la Bundesliga y batió el récord. Luego anotaron Olise, Jackson y Guerrero, quien firmó el 105.º.

    Goretzka marcó el 106, pero se anuló por fuera de juego justo antes del final.

  • Bayern-Keane: récords con mensajes aterradores

    Según Marca, «el Bayern de Múnich se ha convertido en una auténtica máquina goleadora y ha escrito un nuevo capítulo en su historia y en la de la Bundesliga. Este logro histórico se debe a un trío ofensivo que podría marcar el inicio de una nueva era de dominio alemán en Europa: Olise, Luis Díaz y Harry Kane».

    El diario destaca las marcas de Kane: «El delantero inglés lidera la carrera por la Bota de Oro (31 goles) y se acerca al récord de Lewandowski con el Bayern. El polaco anotó 41 en la 2020-2021, marca que Kane puede igualar al estar a solo 10 goles.

    A falta de cinco jornadas, podría superarlo. Con 76 puntos en 29 jornadas, el Bayern ha logrado su tercera mejor marca en la Bundesliga, solo superada en las temporadas 2012-13 y 2013-14 (78 puntos).

    Además, el equipo bávaro lleva 24 partidos consecutivos de Bundesliga sin perder fuera de casa (17 victorias y 6 empates).

    Solo ha encadenado rachas superiores en 1985-1987 (26 partidos) y 2012-2014 (33).

    Estas cifras del Bayern y de su máximo goleador resultan inquietantes para el Real Madrid de cara al duelo europeo, sobre todo porque el equipo blanco no atraviesa su mejor momento: ayer empató 1-1 con el Girona en La Liga y se quedó a nueve puntos del líder, el Barcelona.

    Arbeloa y sus estrellas deberán darlo todo para frenar su poderío. ¿Estará atento el Madrid?