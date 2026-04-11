Las inquietantes señales del Bayern... ¿Estará atento el Real Madrid?

Según Marca, «el Bayern de Múnich se ha convertido en una auténtica máquina goleadora y ha escrito un nuevo capítulo en su historia y en la de la Bundesliga. Este logro histórico se debe a un trío ofensivo que podría marcar el inicio de una nueva era de dominio alemán en Europa: Olise, Luis Díaz y Harry Kane».
El diario destaca las marcas de Kane: «El delantero inglés lidera la carrera por la Bota de Oro (31 goles) y se acerca al récord de Lewandowski con el Bayern. El polaco anotó 41 en la 2020-2021, marca que Kane puede igualar al estar a solo 10 goles.
A falta de cinco jornadas, podría superarlo. Con 76 puntos en 29 jornadas, el Bayern ha logrado su tercera mejor marca en la Bundesliga, solo superada en las temporadas 2012-13 y 2013-14 (78 puntos).
Además, el equipo bávaro lleva 24 partidos consecutivos de Bundesliga sin perder fuera de casa (17 victorias y 6 empates).
Solo ha encadenado rachas superiores en 1985-1987 (26 partidos) y 2012-2014 (33).
Estas cifras del Bayern y de su máximo goleador resultan inquietantes para el Real Madrid de cara al duelo europeo, sobre todo porque el equipo blanco no atraviesa su mejor momento: ayer empató 1-1 con el Girona en La Liga y se quedó a nueve puntos del líder, el Barcelona.
Arbeloa y sus estrellas deberán darlo todo para frenar su poderío. ¿Estará atento el Madrid?