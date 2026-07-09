Según estas informaciones, el capitán de la selección alemana sub-21 asumirá un papel mucho más importante que hasta ahora bajo las órdenes del seleccionador Vincent Kompany. La idea es que el centrocampista cubra los huecos que han dejado en la plantilla del club más laureado de Alemania las salidas de Goretzka y Guerreiro.
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Las bajas le abrirán oportunidades: Vincent Kompany quiere lanzar a un joven del Bayern
Bischof está previsto internamente como sucesor directo de Goretzka y se espera que asuma su papel como tercer centrocampista central. Además, el cuerpo técnico exige al joven la flexibilidad táctica que antes había caracterizado a Guerreiro.
Además, se espera que actúe como lateral izquierdo o incluso en ataque cuando haga falta, lo que, al cubrir las salidas de dos jugadores, le garantizará muchos minutos.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Brown también ayudará en el centro del campo
El regreso de Arijon Ibrahimovic, tras su cesión al 1. FC Heidenheim, aporta profundidad al centro del campo del Múnich. Puede actuar tanto en la mediapunta como de “ocho”.
Además, el recién fichado Nathaniel Brown, defensa con capacidad para actuar como mediocentro, aportará aún más versatilidad en la medular.
Esta sobrepoblación en el centro del campo podría llevar a la venta inminente de Noel Aseko al Eintracht de Fráncfort.
Bischof se consolidó en el FC Bayern como un jugador clave en la rotación.
En su primera temporada en Múnich con Kompany, Bischof se consolidó como pieza de rotación: jugó 39 partidos, 1.700 minutos, y aportó tres goles y tres asistencias.
En el TSG Hoffenheim jugaba de mediocampista, pero en Múnich, ante la competencia de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Leon Goretzka en el doble seis, Kompany lo ubicó como lateral.
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