Larry Berg, copropietario de LAFC, elegido próximo comisionado de la MLS; sucederá a Don Garber tras 27 años en el cargo

La decisión se tomó el lunes después de una serie de reuniones de alto nivel en la ciudad de Nueva York. Propietarios que representan a los 30 clubes de la MLS participaron en la votación, con una supermayoría de dos tercios, o 20 votos, necesaria para que Berg fuera elegido. Se convertirá en el tercer comisionado en la historia de la liga, aunque todavía no se ha anunciado el calendario de la transición desde Garber. Berg estará obligado a vender su participación en LAFC y asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.

La liga confirmó el nombramiento de Berg en un comunicado:

"La Major League Soccer anunció hoy que Larry Berg ha sido nombrado próximo comisionado de la liga. Berg, copropietario gerente de Los Angeles Football Club (LAFC) y copresidente del Comité Deportivo y de Competición de la Major League Soccer, fue seleccionado tras un exhaustivo proceso de planificación de sucesión liderado por la Junta de Gobernadores de la MLS, con Korn Ferry, CAA y The Miles Group como asesores durante toda la búsqueda. Berg será presentado oficialmente el 4 de agosto en la sede de la MLS en Midtown Manhattan y asumirá el cargo de comisionado el 1 de enero de 2027", señaló.