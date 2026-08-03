Getty Images Sport
Traducido por
Larry Berg, copropietario de LAFC, elegido próximo comisionado de la MLS; sucederá a Don Garber tras 27 años en el cargo
- AFP
Reuniones de alto nivel
La decisión se tomó el lunes después de una serie de reuniones de alto nivel en la ciudad de Nueva York. Propietarios que representan a los 30 clubes de la MLS participaron en la votación, con una supermayoría de dos tercios, o 20 votos, necesaria para que Berg fuera elegido. Se convertirá en el tercer comisionado en la historia de la liga, aunque todavía no se ha anunciado el calendario de la transición desde Garber. Berg estará obligado a vender su participación en LAFC y asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.
La liga confirmó el nombramiento de Berg en un comunicado:
"La Major League Soccer anunció hoy que Larry Berg ha sido nombrado próximo comisionado de la liga. Berg, copropietario gerente de Los Angeles Football Club (LAFC) y copresidente del Comité Deportivo y de Competición de la Major League Soccer, fue seleccionado tras un exhaustivo proceso de planificación de sucesión liderado por la Junta de Gobernadores de la MLS, con Korn Ferry, CAA y The Miles Group como asesores durante toda la búsqueda. Berg será presentado oficialmente el 4 de agosto en la sede de la MLS en Midtown Manhattan y asumirá el cargo de comisionado el 1 de enero de 2027", señaló.
- ZUMA Press Wire
Una sólida trayectoria en el fútbol
Berg parecería el candidato ideal para suceder a Garber, gracias a un sólido currículum en la MLS. Actualmente es copresidente del comité deportivo y de competiciones y, según se informa, ha contado con un apoyo importante de la junta en las últimas semanas gracias a sus sólidas relaciones en toda la liga. También habría desempeñado un papel relevante en la implementación de la llamada MLS 3.0, una amplia serie de cambios que han buscado catapultar a la liga a la era moderna. Su proximidad a esos cambios le convertía en uno de los favoritos para el cargo.
«Es un honor liderar la Major League Soccer en su próxima era», dijo Berg en un comunicado. «Gracias a la visión y al compromiso de muchísimas personas, la Major League Soccer ha logrado un éxito enorme, pero creo que nuestras mayores oportunidades aún están por llegar. Tenemos una oportunidad extraordinaria para reforzar la calidad de nuestra competición, desarrollar más jugadores de clase mundial, profundizar nuestra conexión con los aficionados y seguir elevando el lugar de la Major League Soccer en el fútbol mundial. Junto con nuestros propietarios, clubes, jugadores, socios, aficionados y el personal de la liga, no podría estar más ilusionado con lo que viene a continuación».
- MLS Soccer
El legado de Garber
Se recordará a Garber como un comisionado que llevó a la MLS hasta su era moderna. Anteriormente, había sido un destacado ejecutivo de la NFL, y Garber asumió el cargo en 1999. Por entonces, la MLS solo tenía 12 franquicias. Ahora son 30, y la mayoría juega en estadios específicos para fútbol.
Garber logró éxitos importantes al asegurar la llegada de la leyenda inglesa David Beckham y los posteriores cambios en las normas de la plantilla. Más recientemente, bajo su dirección, la MLS ha anunciado un cambio a un calendario de otoño-primavera que se aplicará en la temporada 2027-28. El contrato del actual comisionado expira en 2027, y él dijo a SBJ que planea seguir en el puesto «de alguna forma» hasta el final de su acuerdo. La liga anunció que Garber ejercerá como comisionado hasta el final de la temporada, antes de convertirse en presidente de la liga durante el resto de su contrato.
Los retos a los que se enfrenta Berg
Al nuevo comisionado no le faltarán tareas a las que hacer frente mientras avanza hacia una nueva era de la MLS. Aunque Garber vio aprobada la votación para un calendario de otoño a primavera, Berg tendrá que ser quien se asegure de que ese cambio de gran calado se lleve a cabo sin problemas. Lo mismo se aplica a las conversaciones de las que se ha informado sobre la flexibilización de las normas de plantilla. Los propietarios se reunieron en Charlotte antes del All-Star Game para debatir posibles ajustes, incluida la eliminación de sistemas de control de plantilla hiperespecíficos que a menudo obligan a los clubes de la MLS a reducir sus presupuestos.
También está la cuestión de un inminente Convenio Colectivo. El CBA actual expira el 31 de enero de 2028. Cualquier cambio importante que se haga en la liga, especialmente en lo que respecta al salario de los jugadores, sin duda tendrá que hacerse con las negociaciones del CBA
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias