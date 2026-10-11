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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Larga sequía: una estrella del Barcelona busca su gol perdido

FEATURES
D. Olmo
Primera División
Barcelona
España

Un gol ausente que aumenta la presión sobre la estrella del Barcelona

Dani Olmo, estrella del Barcelona, genera muchas ocasiones, pero no marca desde el pasado mes de marzo y necesita quitarse ese peso de encima.

Dani Olmo anotó 12 goles en su primera temporada con el Barcelona y 8 goles la temporada pasada.

Y aunque no es un delantero goleador por naturaleza, porque ese no es su rol principal, cuenta con una gran capacidad para llegar a las zonas de peligro.

El diario Sport señaló que Olmo atraviesa actualmente una etapa de sequía goleadora, que compensa con las asistencias, de las que ha dado 3 esta temporada, además de su destacada visión de juego, la recuperación de balones y su contribución a ayudar a sus compañeros a encontrar los espacios adecuados para moverse.

Pero está claro que Olmo necesita recuperar su olfato de gol, aunque sea una sola vez, para quitarse el peso de no celebrar un tanto con su firma, porque crea las ocasiones y también las tiene, y solo le falta volver a tener acierto en el disparo y en la definición de las jugadas.

En el partido del sábado ante el Getafe, Dani Olmo remató dos veces, una de ellas entre los tres palos, pero el portero David Soria la detuvo con una intervención espectacular.

El total de remates de Olmo esta temporada asciende a 12, entre ellos 5 disparos durante el partido de la Champions League ante el Feyenoord, mientras que 5 remates en total fueron dirigidos a puerta.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Una sequía de goles que se acerca a los 7 meses

    Especialmente en los últimos partidos, y a pesar de mantener un buen nivel de rendimiento, parece evidente que Dani Olmo busca ese gol que acabe con la sequía anotadora y devuelva las cosas a su cauce natural.

    Y los gestos de su rostro lo dicen todo cuando se enfrenta a porteros como David Soria, guardameta del Getafe, que le negó el gol con una intervención excepcional.

    El último gol de Olmo con la camiseta del Barcelona se remonta al 15 de marzo pasado, en el duelo contra el Sevilla, cuando se lanzó hacia la portería aprovechando un pase de Marc Bernal y después remató con su pie derecho un balón raso que acabó en el fondo de la red.

    Olmo celebró el gol con gran alegría, pues fue el tercero del partido, que terminó con victoria del Barcelona por 5-2.

    Y ahora, el jugador aspira a repetir esa sensación, después de haber disputado 22 partidos con la camiseta del conjunto catalán desde aquel día, en los que ha participado con minutos de juego sin poder volver a marcar.

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    Olmo tampoco es capaz de marcar con la camiseta de España

    Olmo tampoco ha logrado quitarse esa carga de encima en sus participaciones con la selección española.

    Dani Olmo cuenta con un buen promedio goleador, después de haber marcado 12 goles en 61 partidos con la camiseta de la selección española, donde ofrece un rendimiento alto de manera constante y goza de la confianza absoluta del seleccionador Luis de la Fuente.

    Su último gol con la selección española llegó el 18 de noviembre de 2025, en un partido de la fase de clasificación para el Mundial frente a Turquía, disputado en el estadio de La Cartuja y que terminó con un empate 2-2, después de aprovechar un pase de Marc Cucurella.

    Desde esa fecha, Olmo ha seguido repartiendo asistencias con la selección, hasta alcanzar un total de 6 pases decisivos.

    Dani Olmo tendrá su próxima oportunidad para poner fin a esta racha negativa el martes que viene, cuando el Barcelona dispute el partido contra el Galatasaray en la Liga de Campeones.

    En cuanto a su último gol en competiciones europeas con la camiseta del Barcelona, Dani Olmo lo marcó el 21 de enero de este año en Praga.

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