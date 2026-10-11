Dani Olmo, estrella del Barcelona, genera muchas ocasiones, pero no marca desde el pasado mes de marzo y necesita quitarse ese peso de encima.

Dani Olmo anotó 12 goles en su primera temporada con el Barcelona y 8 goles la temporada pasada.

Y aunque no es un delantero goleador por naturaleza, porque ese no es su rol principal, cuenta con una gran capacidad para llegar a las zonas de peligro.

El diario Sport señaló que Olmo atraviesa actualmente una etapa de sequía goleadora, que compensa con las asistencias, de las que ha dado 3 esta temporada, además de su destacada visión de juego, la recuperación de balones y su contribución a ayudar a sus compañeros a encontrar los espacios adecuados para moverse.

Pero está claro que Olmo necesita recuperar su olfato de gol, aunque sea una sola vez, para quitarse el peso de no celebrar un tanto con su firma, porque crea las ocasiones y también las tiene, y solo le falta volver a tener acierto en el disparo y en la definición de las jugadas.

En el partido del sábado ante el Getafe, Dani Olmo remató dos veces, una de ellas entre los tres palos, pero el portero David Soria la detuvo con una intervención espectacular.

El total de remates de Olmo esta temporada asciende a 12, entre ellos 5 disparos durante el partido de la Champions League ante el Feyenoord, mientras que 5 remates en total fueron dirigidos a puerta.