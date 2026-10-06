La última de Messi: la alineación oficial de Argentina

Una noche destinada a entrar en la historia del fútbol argentino. En el Monumental de Buenos Aires, Argentina se enfrenta a Benín en un amistoso con un sabor especial, destinado a transformarse en el último capítulo de la aventura de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina. Después de más de veinte años, el número 10 está listo para despedirse del público argentino por última vez.





Una velada construida en torno al capitán, homenajeado ante su gente. El saque inicial está fijado a las 20:00 hora local, la 1:00 en Italia, para un partido en el que el resultado pasa inevitablemente a un segundo plano frente a la emoción de la despedida.



