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messiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

La última de Messi: la alineación oficial de Argentina

L. Messi
Argentina vs Benin
Argentina
Benin
Amistosos

A la una italiana, en Buenos Aires se juega Argentina-Benín, el último partido de Messi con la camiseta de la Selección

Una noche destinada a entrar en la historia del fútbol argentino. En el Monumental de Buenos Aires, Argentina se enfrenta a Benín en un amistoso con un sabor especial, destinado a transformarse en el último capítulo de la aventura de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina. Después de más de veinte años, el número 10 está listo para despedirse del público argentino por última vez.


Una velada construida en torno al capitán, homenajeado ante su gente. El saque inicial está fijado a las 20:00 hora local, la 1:00 en Italia, para un partido en el que el resultado pasa inevitablemente a un segundo plano frente a la emoción de la despedida.


  • LA ALINEACIÓN DE ARGENTINA

    Lionel Scaloni elige a Messi desde el primer minuto: el crack argentino liderará por última vez a Argentina, acompañado por varios protagonistas del ciclo que devolvió a Argentina a la cima del mundo. Enfrente, Benín intentará desempeñar su papel y hacer que el partido sea lo más competitivo posible, aun sabiendo que todos los focos estarán puestos en el número 10.



    ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martínez; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul; Alvarez, Lautaro, Messi. Entrenador: Scaloni.


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