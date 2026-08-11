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La UEFA lanza la plataforma «Clearline» para explicar a los aficionados las decisiones del VAR y sus criterios
La UEFA presenta una revolucionaria guía pública sobre el VAR
La UEFA ha puesto en marcha una iniciativa digital pionera diseñada para aportar una transparencia sin precedentes al arbitraje asistido por vídeo en el fútbol europeo. El organismo rector ha creado una plataforma online de acceso abierto llamada 'Clearline' para explicar con precisión cómo y cuándo debe utilizarse la tecnología VAR durante los partidos.
La innovadora herramienta está completamente abierta a todos los actores del fútbol, incluidos aficionados, clubes, jugadores y periodistas. Al entrar en la plataforma, los usuarios encuentran respuestas claras sobre cuándo debe intervenir el VAR, con detalles sobre escenarios específicos como decisiones sobre penaltis, tarjetas rojas directas, jugadas de ataque previas, decisiones objetivas de fuera de juego desde la VOR y casos de identidad equivocada.
Mejorar la consistencia en la Champions League
Desarrollada bajo la dirección del jefe del arbitraje europeo Roberto Rosetti, la plataforma se centra en gran medida en ofrecer coherencia y claridad. El portal cuenta con secciones específicas en las que se detalla el proceso estandarizado de revisión del VAR de la UEFA, junto con explicaciones oficiales y exhaustivas de las decisiones del VAR tomadas durante los partidos de la Champions League.
Este recurso digital sirve como punto de encuentro oficial pospartido para los aficionados al fútbol que siguen los grandes encuentros europeos. Los seguidores pueden acceder a la plataforma al término de los partidos de la Champions League para comparar las decisiones arbitrales en tiempo real con ejemplos de vídeo ya almacenados en la biblioteca oficial de la plataforma.
Criterios unificados acordados con las principales ligas
El desarrollo de la plataforma Clearline es el resultado directo de una reunión clave entre responsables de la UEFA y jefes del departamento arbitral de las cinco principales ligas nacionales de Europa. Juntos, los responsables arbitrales acordaron un lenguaje estandarizado para el VAR con el fin de agilizar la toma de decisiones en las competiciones europeas.
Según Mundo Deportivo, esta iniciativa va en línea con medidas modernas similares de transparencia que se están preparando en el fútbol nacional, como el desarrollo por parte del CTA español de un manual sobre criterios arbitrales. La nueva guía de la UEFA pretende eliminar la confusión y establecer una comprensión compartida de los protocolos arbitrales para todos los implicados en el juego.
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Mejorar la transparencia de cara a futuras jornadas europeas
Al desmitificar los protocolos de revisión en vídeo, la UEFA espera fomentar una mayor confianza y reducir de forma significativa los debates posteriores a los partidos sobre intervenciones arbitrales controvertidas. Los espectadores de la Champions League ahora pueden evaluar las decisiones oficiales con arreglo a directrices claras y estandarizadas establecidas por la máxima autoridad arbitral de Europa.
La plataforma Clearline seguirá actualizando su biblioteca actual a medida que se produzcan nuevas situaciones instructivas a lo largo de las próximas ediciones de la Champions League. Este repositorio en evolución garantiza que aficionados, jugadores y entrenadores mantengan un acceso permanente a los criterios exactos que guían a los árbitros europeos sobre el terreno de juego.
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