La primera razón por la que la lucha por el título resulta interesante es que el Barcelona ha reforzado al equipo que ganó la liga la temporada pasada.

Rodri es una de las incorporaciones más importantes, y el Barcelona gastó cerca de 174 millones de euros en sus fichajes veraniegos, con la llegada de Rodri procedente del Manchester City, junto a Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus y otros. Es un lujo excepcional para Flick, pues la temporada pasada la mayor ventaja del Barcelona sobre el Real Madrid residía precisamente en su capacidad para ahogar a sus rivales con la presión ofensiva y la abundancia de movimientos de ataque. Y ahora ha sumado a uno de los mejores jugadores del mundo en el control del ritmo de juego en el centro del campo.

Es probable que Rodri permita a Pedri avanzar más y con mayor libertad, al tiempo que le da al Barcelona otro jugador capaz de controlar el ritmo de los partidos cuando la intensidad inicial del equipo ya no sea suficiente, y ya hemos visto indicios de ello. El rendimiento del Barcelona al inicio de la temporada ha sido el mejor durante la era Flick, y Raphinha comenzó la temporada de forma espectacular, pero lo más importante es que de repente se ha convertido en la solución al problema del delantero que se esperaba que el Barcelona afrontara tras la marcha de Lewandowski y Ferran Torres.

Raphinha marcó 8 goles en sus primeros 5 partidos de esta temporada, entre ellos seis goles en sus primeros cuatro encuentros de la Liga española, y a los 19 años, Yamal ya se ha convertido en uno de los líderes del Barcelona, después de que sus compañeros le hayan otorgado esa responsabilidad. También declaró con claridad que la Liga de Campeones es su principal objetivo, en señal de que las ambiciones del Barcelona van más allá de la mera hegemonía en España.

Pero el mayor punto débil potencial del Barcelona reside en su capacidad para mantener esa intensidad excepcional a lo largo de una temporada en la que la Liga de Campeones se ha convertido en una prioridad muy clara, y aquí es donde entra en juego Mourinho, pues el Real Madrid podría tener que superar al Barcelona convirtiendo la lucha por el título en una prueba de resistencia.

Mourinho ya ha mostrado indicios de que es consciente de la importancia de controlar los partidos en lugar de limitarse a imponer su dominio, ya que el equipo de Mourinho en el Real Madrid parece, en sus inicios, más complejo que la imagen estereotipada habitual sobre él. Ante el Málaga, se mostró satisfecho de permitir que el Real Madrid se apoyara en los contraataques en lugar de insistir en la posesión, y aun así el equipo generó nueve ocasiones peligrosas y ganó 4-0.

En cuanto al partido contra el Inter de Milán, ofreció el ejemplo contrario, ya que el Real Madrid volvió a atacar con fuerza en las transiciones ofensivas y generó nueve ocasiones peligrosas frente a cuatro del Inter, pero también permitió al rival disparar 21 veces, y se vio obligado a apoyarse en siete paradas de Thibaut Courtois.

Mourinho admitió después que no le gustó ese estado de caos, y dijo que prefiere que su equipo marque cinco o seis goles teniendo el control absoluto del partido, y esta es la imagen más clara de lo que intenta construir, pues está satisfecho de que el Real Madrid se apoye en los contraataques para castigar a sus rivales, pero no quiere que esas transiciones se conviertan en partidos abiertos parecidos a un intercambio de goles.

Y ante el Barcelona, este equilibrio podría ser decisivo, porque el Real Madrid tiene la velocidad necesaria para hacer daño al Barcelona en los contraataques, pero permitir a Yamal, Raphinha y Pedri esa misma libertad sería buscarse problemas, y Mourinho elogió específicamente la solidez de su equipo blanco, y explicó cómo la organización contribuyó a la creación del gol de Valverde, y este podría ser el punto más importante del Real Madrid actual.