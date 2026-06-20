La tarea más difícil de Deco: el Barcelona busca un nuevo goleador

La marcha de Robert Lewandowski no solo marcó el fin de una etapa exitosa en el Barcelona, sino el inicio de uno de los mayores retos recientes del club.

Tras cuatro temporadas en las que el polaco dominó la delantera, encontrar un sustituto con sus cifras se ha vuelto una tarea compleja para la dirección deportiva liderada por Deco.

Aunque el club ya planeaba fichar un ‘9’ para el futuro, la salida del polaco aceleró los plazos y convirtió el asunto en prioridad.

Hans Flick no quiere arriesgar su proyecto, sobre todo porque el gran objetivo del club es recuperar la Liga de Campeones.