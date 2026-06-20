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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

La tarea más difícil de Deco: el Barcelona busca un nuevo goleador

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Barcelona
H. Flick
Julián Álvarez
H. Kane
E. Haaland
Lautaro Martínez
España
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Inglaterra
Noruega

El nombre es conocido... pero llegar allí es casi imposible.

La marcha de Robert Lewandowski no solo marcó el fin de una etapa exitosa en el Barcelona, sino el inicio de uno de los mayores retos recientes del club.

Tras cuatro temporadas en las que el polaco dominó la delantera, encontrar un sustituto con sus cifras se ha vuelto una tarea compleja para la dirección deportiva liderada por Deco.

Aunque el club ya planeaba fichar un ‘9’ para el futuro, la salida del polaco aceleró los plazos y convirtió el asunto en prioridad.

Hans Flick no quiere arriesgar su proyecto, sobre todo porque el gran objetivo del club es recuperar la Liga de Campeones.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Flick quiere una nueva versión de Lewandowski

    Desde que se confirmó la salida del delantero polaco, Flick dejó claro ante la dirección deportiva que necesita un ‘9’ capaz de anotar unos 30 goles por temporada.

    La exigencia se entiende al recordar que, en cuatro temporadas, Lewandowski marcó 120 goles en 193 partidos y fue clave en los títulos nacionales del club.

    En ese tiempo lideró la conquista de tres Ligas, tres Supercopas de España y una Copa del Rey. Así que no se trata solo de reemplazar a un gran jugador, sino a la principal fuente de goles del equipo en los últimos años.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    Una marcha beneficiosa económicamente, pero dolorosa deportivamente.

    La salida de Lewandowski da al Barcelona más margen financiero, necesario tras las recientes restricciones económicas.

    Sin embargo, deportivamente la situación es distinta: la marcha de un futbolista que marca decenas de goles puede mermar su competitividad en España y Europa.

    Por eso Flick insiste en fichar un delantero de primer nivel que mantenga la potencia ofensiva y evite caer en los promedios goleadores a los que el Barcelona nos ha acostumbrado.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Grandes nombres fuera de nuestro alcance

    Hay muy pocos delanteros capaces de marcar 30 goles o más por temporada, y eso complica la tarea de Deco.

    La dirección deportiva sigue a varios de los delanteros más destacados, pero la mayoría no están en el mercado o sus clubes se niegan a negociar.

    Harry Kane, Erling Haaland y Lautaro Martínez han aparecido en la agenda del Barça en mercados pasados, pero las limitaciones económicas y contractuales han bloqueado su llegada.

    Uli Hoeneß, presidente honorario del Bayern, dejó claro que el Barcelona no tiene los recursos para fichar a Kane.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    Julian Álvarez... El primer sueño de Flick

    Según el diario español «Marca», Julián Álvarez es la opción preferida del club catalán.

    El delantero argentino destaca por su capacidad de definición, presión constante y movimientos inteligentes en el área, además de una gran personalidad competitiva y experiencia de alto nivel.

    Sus números avalan esta opción: lleva dos temporadas consecutivas marcando a buen ritmo, lo que le ha valido el reconocimiento de la dirección deportiva y el cuerpo técnico.

    Los responsables del Barcelona creen que Álvarez puede mejorar sus números si ficha por el club. El estilo ofensivo de Flick y la calidad de la delantera le ofrecerían aún más oportunidades de gol.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    ¿Por qué confía el Barcelona en el éxito de Álvarez?

    En el club hay convicción: el juego ofensivo del Barcelona es ideal para cualquier delantero con instinto goleador. La presencia de Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermín López y otros creadores de ocasiones ofrece a cualquier ariete la oportunidad de mejorar sus estadísticas.

    Además, la filosofía ofensiva de Flick, basada en presión alta y juego directo, generará muchas ocasiones que, según el Barça, permitirán a Álvarez igualar o incluso superar las cifras de Lewandowski.

    Pese a la confianza en sus cualidades y su ganas de unirse al proyecto, el obstáculo persiste: el Atlético de Madrid no facilita su salida.

    El Atlético no quiere ceder a un rival directo y pide una cifra muy superior a lo que el Barça puede pagar.

    El Barça cree que una oferta superior a 100 millones de euros podría bastar, pero el Atlético valora al jugador en mucho más, lo que complica y alarga las negociaciones.

  • FC Barcelona Unveil New Head Coach Hansi FlickGetty Images Sport

    Un plan alternativo por si fracasa.

    Aunque Álvarez es la primera opción, Deco sabe que el mercado exige alternativas. Por eso mantiene una lista corta de delanteros con buen olfato goleador, por si falla el fichaje principal.

    Entre los nombres que barajan figuran delanteros con una capacidad goleadora destacada y capaces de aportar soluciones diferentes al equipo. Pero lo cierto es que ninguna de estas opciones despierta el mismo entusiasmo que el nombre de Julián Álvarez.

    El Barça sabe que, para optar a la Champions, necesita un ‘9’ que decida los grandes partidos.

    Los próximos meses serán decisivos: Flick ha marcado sus necesidades y la dirección deportiva trabaja en cubrirlas, aunque el camino no será fácil.

    La gran incógnita en el Camp Nou es si lograrán fichar a Julián Álvarez como sucesor de Lewandowski o si deberán buscar otra opción en un mercado escaso de delanteros decisivos.

    La respuesta marcará la configuración del Barcelona en los próximos años y, tal vez, su regreso al podio europeo.