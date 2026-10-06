La Liga de la Serie A, mediante un comunicado, comenta el nombramiento de Giovanni Malagò como comisario extraordinario de la FIGC: "La Liga de la Serie A toma nota con satisfacción de la decisión adoptada por la Junta y por el Consejo Nacional del CONI de confiar el cargo de comisario a Giovanni Malagò, elegido en su momento por la Liga como candidato a la presidencia de la FIGC".
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La Serie A: «Malagò, un asunto del que se sigue sin comprender las verdaderas razones»
La nota de la Serie A añade: "Sin entrar en el fondo de un asunto del que se siguen sin comprender las verdaderas razones, la Lega comparte por tanto la solución adoptada, al considerarla oportuna en una fase en la que sigue siendo prioritario continuar los trabajos sobre dosieres de especial relevancia como la reforma legislativa que examina el Senado, la organización de la Eurocopa 2032, el calendario y las relaciones internacionales".
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