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La oferta de compra del Colchester presentada por el consorcio liderado por John Terry fracasa
El Colchester confirma que las negociaciones para comprar el club han terminado.
El Colchester ha anunciado oficialmente el fin de las negociaciones para su venta a un consorcio liderado por Terry. Tras meses de especulaciones y análisis de viabilidad, se sabe que el exjugador del Chelsea asistió en abril al partido contra el Accrington Stanley en el JobServe Community Stadium.
En un comunicado oficial, los U’s confirmaron: «El Colchester United Football Club puede confirmar que las negociaciones sobre la posible adquisición del club han concluido y que las partes no seguirán adelante con la operación. Ambas partes han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a estudiar la oportunidad y desean agradecer a todos los implicados su profesionalidad y cooperación a lo largo del proceso».
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Una separación amistosa para Robbie Cowling
El club suspendió la venta de forma acordada tras analizar sus necesidades financieras y estructurales. El comunicado añade: «Tras un largo periodo de conversaciones, las partes han decidido no seguir con la operación. La decisión ha sido amistosa y respetuosa. El Colchester United sigue preparando la próxima temporada y mantiene su progreso dentro y fuera del campo».
El propietario, Robbie Cowling, agradeció la profesionalidad durante las negociaciones y deseó éxito a todas las partes. No habrá más comentarios por el momento.
El intento fallido de Terry por hacerse con la propiedad
En abril se anunció que Terry, leyenda del Chelsea, quería comprar el equipo de League Two por 14 millones de libras y asumir su presidencia. A pesar del entusiasmo de la afición, las partes no llegaron a un acuerdo.
Es la tercera vez en 15 meses que fracasa una posible venta de los U’s. Cowling anunció su intención de vender el club en mayo de 2023, tras 20 años al frente, para asegurar la estabilidad del equipo del norte de Essex con una nueva generación directiva.
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Historial de intentos fallidos de adquisición
Los seguidores del Colchester ya están acostumbrados a las decepciones con las intentonas de compra del club. Antes de la oferta de Terry, el pasado verano fracasó la propuesta del grupo estadounidense Lightwell Sports Group. En febrero también se cayó una operación mediática liderada por un consorcio que incluía al exdelantero del AC Milan y de Brasil, Alexandre Pato.
Por ahora, Cowling sigue al mando mientras el club se centra en lo deportivo y en la temporada 2026-27. La búsqueda de un nuevo propietario continúa, pues Cowling parece dispuesto a dejar sus funciones, aunque cualquier comprador deberá cumplir los altos estándares fijados durante este largo proceso.