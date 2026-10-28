La Lazio de los milagros y el campeonato en el que basta poco

Admitido todo esto, queda la cuestión: ¿cómo es posible que baste con tan poco? Antes, ni hablar.





Quienes tengan mi edad recordarán la Bundesliga de nuestra infancia, la que abarcó aproximadamente desde mediados de los noventa hasta mediados o finales de la década de 2000, antes de que el Bayern de Múnich la convirtiera en un asunto de familia. Era un campeonato en el que, de vez en cuando, el campeón salía de la chistera. Un año ganaba el Stuttgart; otro, el Werder Bremen. El Hamburgo, durante una temporada, se creyó un grande. Y en 1998 ganó incluso el Kaiserslautern, recién ascendido de segunda división. La receta era casi siempre la misma: acertabas con el entrenador, encontrabas a uno o dos jugadores en un año mágico, subían de la cantera un par de buenos chicos y acababas luchando por el título. Era un torneo precioso e imprevisible, pero también un torneo sin un verdadero gradiente de calidad: cuando baja el nivel medio y la élite se reduce, las sorpresas dejan de ser sorpresas y se convierten en la norma.





La Serie A de hoy se parece a aquel campeonato más de lo que nos gusta admitir. El Como pasa de la Serie B a la Champions en dos años: ascendió en 2024 y terminó cuarto con 71 puntos en la temporada 2025/26. Me dirán que el Como lo ha hecho todo bien, y es verdad; yo mismo lo escribí en estas páginas hace unos días. Pero ese es precisamente el punto: basta con una idea clara y unas cuantas decisiones acertadas para que la distancia con los de arriba se reduzca como nunca había ocurrido en este país. No hacen falta hazañas extraordinarias, pero, sobre todo, las jerarquías que hay que derribar son mucho más débiles que antes. La Juventus y el Milan de estos años son quizá los ejemplos más evidentes.





Que quede claro: el campeonato es entretenido y la imprevisibilidad tiene su encanto. Pero un campeonato en el que un equipo que acabó noveno puede convertirse en líder invicto en el transcurso de un verano, casi sin refuerzos y sin público, no habla solo de una Lazio excepcional. Habla, sobre todo, del contexto que la rodea. Un equipo que había terminado a mitad de tabla, con casi la misma plantilla y un técnico al que se daba por acabado, se encuentra dominando porque el nivel general ya no es el de antes. Los grandes de otros tiempos lo habrían castigado y los equipos de la zona media y baja habrían encontrado la forma de contrarrestarlo. Hoy da la impresión de que, para ganar, basta con no cometer errores y tener el valor de hacer una sola cosa con convicción.





En otra Serie A, la de los años de la Bundesliga antes mencionada, esta trayectoria de la Lazio probablemente no habría sido posible. Una vez más: el medio milagro de la Lazio, del que Gattuso es sin duda artífice, es una historia preciosa. Pero también es —¿sobre todo?— un informe clínico sobre el estado de salud del fútbol.





Mientras tanto, felicitaciones a la Lazio. Para el campeonato, el diagnóstico.



