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Raimondo Frosinone SassuoloGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

La Juventus va con todo a por Raimondo: su estrategia

Juventus
A. Raimondo
Fichajes
Serie A
Frosinone

El joven máximo goleador del campeonato está en el punto de mira de la Juventus

La Juventus mira al futuro y evalúa a Antonio Raimondo como posible refuerzo para el ataque. Según informa Tuttosport, el delantero nacido en 2004, actualmente en el Frosinone cedido por el Bolonia, está bajo la lupa de los ojeadores de la Juventus gracias a un destacado inicio de temporada, con siete goles en las primeras siete jornadas.


El hat-trick que marcó ante el Sassuolo ha puesto aún más el foco en el joven delantero centro, considerado uno de los talentos más interesantes del fútbol italiano. La Juventus lo está siguiendo de cerca como parte de una estrategia orientada a rejuvenecer la plantilla y apostar por talentos italianos.

  • La operación parece, sin embargo, más viable en verano, cuando la situación contractual del jugador podría favorecer posibles negociaciones. De hecho, difícilmente renunciará el Frosinone a Raimondo en enero, ya que es una pieza fundamental en la lucha por la permanencia.


    Según publica Tuttosport, mucho dependerá también de los movimientos del Bolonia y del papel del agente Alessandro Lucci, con quien la Juventus siempre ha cerrado grandes operaciones. Mientras tanto, Raimondo sigue centrado en el presente, con el objetivo de llevar al Frosinone a la permanencia en la Serie A, mientras la Juventus sigue con interés su progresión de cara a una posible ofensiva en verano.


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