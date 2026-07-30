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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La ira europea aumenta contra la FIFA: exigen la dimisión de Infantino

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Se suceden las reacciones tras la votación de la Unión Europea de Fútbol para boicotear el Mundial, a causa de los planes de la FIFA de vender una parte de sus torneos a inversores externos.

La agencia de noticias Reuters repasó las reacciones más destacadas a la decisión de la UEFA de boicotear los torneos de la Federación Internacional de Fútbol.

La Federación Inglesa emitió un comunicado en el que afirmó: "Estamos hombro con hombro con nuestros colegas europeos y apoyamos plenamente la postura colectiva. Nos oponemos a los planes de la FIFA; el Mundial pertenece al fútbol y siempre lo hará".

Por su parte, el consejo de la Federación Escocesa emitió un comunicado en el que señaló: "El consejo de la Federación Escocesa de Fútbol coincide de forma rotunda con las preocupaciones planteadas por todos los miembros sobre la manera en que se presentaron estas propuestas y se fijó su plazo límite, sin llevar a cabo un proceso de consulta completo ni tener en cuenta los principios de buena gobernanza".

Por su parte, Jesper Møller, presidente de la Federación Danesa, aclaró: "Es totalmente inaceptable aprobar un acuerdo de este tipo, en el que invitamos a inversores del sector privado al corazón del sistema de la FIFA. Por ello, apoyaremos todas las medidas necesarias para detener este proyecto".

  • President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

    Infantino cruzó la línea roja

    Al mismo tiempo, Alexander Wehrle, presidente del consejo de supervisión de la empresa económica y digital de la Federación Alemana, declaró: «Se ha cruzado de nuevo una línea roja, Gianni Infantino quiere vender el fútbol».

    Y recalcó: «Esto realmente me lleva a preguntarme: ¿ha jugado Gianni Infantino alguna vez al fútbol a nivel profesional? Creo que jugó en la quinta división en Suiza».

    Señaló: «¿Se ha situado alguna vez entre la afición en las gradas? ¿Sabe realmente lo que significa el fútbol, como juego y como fuerza que une a las personas? Tengo grandes dudas al respecto».

    Y continuó: «El verdadero propósito de la FIFA es supervisar los reglamentos internacionales y organizar los torneos. No creo que el principio fundamental que deba regir a cualquier federación sea maximizar los beneficios. Pero parece que algo se ha desviado de su rumbo aquí, y eso debe detenerse».

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  • Gianni Infantino debe dimitir

    La Federación Sueca emitió un comunicado en el que afirmó: «La Federación Sueca respalda los puntos de vista de la UEFA tanto en lo relativo a los procedimientos seguidos como en la cuestión de fondo».

    El comunicado de la Federación Sueca continuó: «Una propuesta con semejantes repercusiones de largo alcance para el fútbol internacional debe gestionarse mediante un proceso abierto, transparente y que goce de amplia aceptación».

    Por su parte, Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega, dijo: «No podemos aceptar un proceso en el que se desarrolle en secreto un proyecto que cambia la esencia de nuestro modelo común, al margen de los órganos electos, y que después se presente como un hecho consumado sin ningún tipo de consulta».

    Y añadió: «No ha habido ninguna transparencia, participación ni debate. El mensaje de Noruega y de la UEFA es claro: si este proyecto sigue adelante, nos retiraremos de las competiciones de la FIFA».

    Lisa Nandy, ministra de Cultura británica, explicó: «La decisión de boicotear a la UEFA se basa en principios que respaldamos con firmeza. El fútbol pertenece a los aficionados, no a los inversores multimillonarios. Se ha colmado la paciencia y ha llegado el momento de adoptar una postura para proteger nuestro deporte».

    El político británico Nigel Farage señaló: «El fútbol es del pueblo. La UEFA tiene razón al adoptar esta postura, y Gianni Infantino debe dimitir».

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