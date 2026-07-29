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La herida del eslabón más débil en el proyecto de Marruecos: Lekjaa hace sonar la alarma

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La otra cara del auge del fútbol marroquí: una gran crisis espera solución

Mientras el fútbol marroquí continúa cosechando logros notables a nivel de selecciones nacionales, infraestructuras y presencia internacional, el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, volvió a hacer sonar la voz de alarma sobre una realidad muy distinta dentro de la competición local, advirtiendo del agravamiento de las deudas, el aumento de los conflictos y la conversión de los partidos en un escenario de protestas.

Esta advertencia adquiere una importancia especial porque procede del máximo responsable que dirige el sistema futbolístico marroquí desde 2014, un periodo en el que se puso en marcha una serie de proyectos de reforma financiera y administrativa, en un momento en el que los datos financieros disponibles muestran que varios de los mayores clubes siguen enfrentándose a deudas y conflictos por valor de millones de dólares, lo que vuelve a plantear interrogantes sobre el grado de éxito de las reformas a la hora de abordar uno de los expedientes más complejos del profesionalismo.

  • Clara brecha técnica: las protestas y las deudas se convierten en la seña de identidad del torneo

    Durante un taller preparatorio de cara a la temporada deportiva 2026-2027, Lekjaa afirmó, en la reunión con los entrenadores de la liga profesional y los miembros de la Dirección Técnica Nacional, que la realidad de la liga local se ha vuelto diferente a la de épocas anteriores, cuando los clubes marroquíes constituían la principal fuente de jugadores para las selecciones nacionales.

    Explicó que la reciente participación de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos reflejó esa brecha, ya que la representación de la liga local dentro de la selección se limitó a dos porteros suplentes, mientras que los clubes extranjeros se beneficiaron de la participación de la mayoría de los jugadores internacionales.

    Añadió que la base fundamental de las selecciones nacionales depende cada vez más de los egresados de la Academia Mohammed VI de Fútbol, además de los jugadores profesionales en las ligas europeas.

    Luego, Lekjaa criticó la realidad de las competiciones locales, señalando que los partidos de la liga se han convertido en un escenario de protestas y acusaciones mutuas sobre el arbitraje y la presentación de denuncias, en lugar de centrarse en el desarrollo del nivel técnico.

    Asimismo, advirtió que la acumulación de deudas y el déficit financiero dentro de los clubes han provocado un aumento de los expedientes de litigios ante las comisiones judiciales y las comisiones de apelación, cuyas consecuencias han llegado hasta la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), con un continuo incremento del número de casos vinculados a los clubes marroquíes.

    Las declaraciones del presidente de la federación no incluyeron ninguna cifra que aclarara la magnitud de la crisis de la que habló, según la noticia publicada por  Radio Mars hace dos días.

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  • Los números cuentan la historia: deudas de millones de dólares y conflictos constantes

    Los datos publicados durante el año 2026 revelan una imagen más detallada. La información de la Liga Profesional mostró que solo 8 clubes de la primera división tienen litigios financieros por un valor cercano a los 29,5 millones de dirhams, es decir, aproximadamente 3,2 millones de dólares.

    El Ittihad Tánger encabeza la lista con más de 12,5 millones de dirhams (unos 1,3 millones de dólares), seguido del Difaâ El Jadida con alrededor de 7,2 millones de dirhams (unos 770 000 dólares), y luego el Wydad Casablanca con cerca de 3,9 millones de dirhams (unos 420 000 dólares).

    Los documentos del Wydad reflejan una mayor magnitud de la crisis, ya que sus obligaciones con empleados y jugadores alcanzaron los 30,75 millones de dirhams (unos 3,3 millones de dólares), de los cuales 18,8 millones de dirhams (unos dos millones de dólares) corresponden a primas de fichaje no abonadas.

    Además, 28,2 millones de dirhams (unos 3 millones de dólares) de un total de 41 millones de dirhams adeudados a otros clubes siguen siendo objeto de litigios ante la FIFA o el Tribunal de Arbitraje Deportivo, mientras que la liquidez del club pasó de un superávit a un saldo negativo.

    En cambio, una evaluación financiera del Raja Casablanca mostró una reducción del déficit de 145,6 millones de dirhams a 99,5 millones de dirhams (de unos 15,6 millones de dólares a 10,6 millones de dólares) entre 2024 y 2025, aunque las provisiones vinculadas a litigios judiciales y fiscales siguieron superando los 109 millones de dirhams (unos 11,7 millones de dólares), lo que refleja la persistencia de los efectos de los expedientes acumulados.

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  • 12 años de reformas: el expediente financiero aún no se ha cerrado

    Lekjaa preside la Real Federación Marroquí de Fútbol desde 2014, y durante estos años el fútbol marroquí ha experimentado grandes transformaciones a nivel de las selecciones nacionales, el desarrollo de la infraestructura, la organización de torneos y el fortalecimiento de la presencia dentro de las instituciones del fútbol internacional. Además, el presupuesto de la liga profesional se elevó hasta los 965 millones de dírhams, es decir, el equivalente a unos 103 millones de dólares, para la nueva temporada.

    Sin embargo, en contraposición, el expediente financiero de los clubes ha estado presente en casi cada etapa, pese a la reiteración del discurso sobre la reforma del sistema de profesionalismo y el fortalecimiento de la gobernanza financiera.

    Y en cada nuevo mandato, el discurso de la Federación se ha vinculado a la continuidad de las reformas y la consolidación de los logros, mientras que las advertencias lanzadas por Lekjaa esta semana han vuelto a colocar los mismos problemas en el primer plano del debate, encabezados por las deudas, el déficit financiero y la abundancia de litigios.

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  • La reparación tardó años... y una ley que permaneció paralizada

    La transformación de los clubes de asociaciones a sociedades deportivas es uno de los proyectos más importantes que ha planteado la Federación para abordar los desequilibrios financieros. Sin embargo, este camino comenzó de forma lenta.

    La ley que regula esta transformación se promulgó en 2004, pero Lekjaa reconoció en octubre de 2025 que la ley "no se aplicó de la forma requerida", explicando que las primeras experiencias reales no comenzaron hasta los últimos años, antes de que el Gobierno interviniera posteriormente con incentivos fiscales para acelerar el proceso de transformación.

    Esto significa que una de las herramientas más importantes de la reforma financiera necesitó largos años antes de comenzar a aplicarse de manera práctica, pese a que se mantuvo como eje fundamental en el discurso de la reforma del profesionalismo.

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  • Preguntas legítimas

    Estos datos no significan que el proyecto de desarrollo del fútbol marroquí no haya dado resultados; las selecciones nacionales han logrado saltos notables, la infraestructura se ha desarrollado y la presencia marroquí se ha reforzado a nivel continental e internacional en los últimos años. Pero, en contrapartida, las propias declaraciones de Lekjaa reflejan que la liga profesional, que se supone debería representar la base natural de este proyecto, sigue padeciendo desequilibrios financieros y técnicos que el presidente de la federación reconoce que limitan su capacidad para acompañar esos logros.

    Estas declaraciones adquieren una relevancia especial porque provienen del responsable que dirige el sistema futbolístico desde hace más de doce años, quien durante sus mandatos sucesivos ha enarbolado el lema de continuar la reforma y reforzar el profesionalismo. Y mientras las cifras revelan la persistencia de las deudas y los litigios, y el presidente de la federación reconoce el ensanchamiento de la brecha entre la selección y la liga local, queda una pregunta difícil de ignorar: si el fútbol marroquí vive una de sus épocas más exitosas a nivel internacional, ¿por qué la liga local marroquí, tras más de una década de reformas, sigue representando el eslabón más débil de este proyecto? ¿Y bastan las medidas de las que se habla hoy para abordar una crisis que se ha prolongado durante años, o el asunto necesita una revisión más profunda de los resultados del propio proceso de reforma?

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