Durante el Mundial, el MetLife Stadium de East Rutherford se llama «New York New Jersey Stadium» para mencionar a Nueva Jersey y a la vecina Nueva York, y evitar a patrocinadores ajenos a la FIFA. Con 80 663 asientos y gradas empinadas, resulta imponente pero algo desangelado: es totalmente gris y, sobre todo, carece de techo.
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¡La final podría ser un fiasco! Se revela un grave problema del Mundial
Los dos primeros partidos, Brasil-Marruecos (1-1) y Francia-Senegal (3-1), se jugaron con un tiempo perfecto. Pero en el tercero, Noruega-Senegal (3-2), celebrado el lunes por la noche, se notó la ausencia de techo.
Antes siquiera del inicio, la lluvia empapaba a los aficionados. Paró unos minutos, pero volvió con fuerza al final. Tras el pitido final, las autoridades enviaron un «mensaje de seguridad pública» a todos los móviles de la zona, ordenando buscar refugio ante el «tiempo severo». En la zona de prensa se escuchó: «¡No salgáis! ¡Que todo el mundo se quede dentro del edificio!».
A diferencia del Francia-Irak en Filadelfia, suspendido un rato, este partido se jugó completo. Pero la ausencia de techo en el New York New Jersey Stadium preocupa: aún quedan cinco encuentros, incluida la final del 19 de julio.
- AFP
Final del Mundial: ¿Qué estadios alternativos habría habido?
Al elegir el estadio de la final, la FIFA y los tres países anfitriones asumieron el riesgo de que su mayor espectáculo se arruine. En el peor caso, el partido podría interrumpirse o aplazarse, y los aficionados acabarían empapados (o, si el inicio es a las 15:00 hora local, achicharrados bajo un sol de justicia). Y todo esto en entradas que cuestan miles de euros y, en la plataforma oficial de reventa de la FIFA, ya se cotizan por cientos de miles. Calor y tormentas son habituales en la zona en esta época.
Y existían alternativas: el Estadio Azteca, con 161 asientos más que el MetLife Stadium, o cualquiera de los cuatro estadios con techo retráctil de Los Ángeles, Houston, Dallas o Atlanta. Todos ofrecen unas 70 000 localidades, cifra adecuada para una final.
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Alemania se enfrentará a Ecuador el jueves en East Rutherford
Más allá de la elección de la sede de la final, sorprende que el estadio de East Rutherford carezca de techo. Inaugurado en 2010 para los Giants y Jets de la NFL, es moderno en casi todos los aspectos. Durante su planificación se planteó añadir una cubierta, pero se descartó por motivos económicos. Aun así, el estadio costó 1 600 millones de dólares.
Curiosamente, la final del Mundial de 1994 en Estados Unidos también se jugó en un estadio descubierto: el Rose Bowl de Pasadena, cerca de Los Ángeles, que esta vez no albergará partidos. En esa zona existe ahora un estadio cubierto que habría sido ideal para la final de 2026.
El jueves jugarán Alemania y Ecuador en East Rutherford a las 16:00 hora local bajo pronóstico de sol. Un eventual Alemania-Francia de octavos se celebraría en Filadelfia, otro estadio sin techo.