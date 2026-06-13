La estrella del París se aleja del Barcelona

El futuro de Bradley Barcola parece alejarse del París Saint-Germain, ya que ha perdido peso en la alineación titular de Luis Enrique.

Ha recibido varias ofertas, pero su salida no será inminente: ahora está concentrado en el Mundial.

Según Sport, el Barcelona lo había considerado para reforzar su ataque.

Tras fichar a Anthony Gordon, el Barça busca ahora un delantero centro y su prioridad es Julián Álvarez.

Su traspaso, valorado en más de 70 millones de euros, apunta más a la Premier League.

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