En Madrid, la futbolista de 28 años se suma al grupo de alemanas del Real, donde ya juegan la portera Merle Frohms y la centrocampista Sara Däbritz.

Para Senß es su primer paso en el extranjero: tras jugar en SV Meppen y SGS Essen, llegó al Bayer Leverkusen en 2022 y dos años después se mudó a Fráncfort.