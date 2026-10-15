Kovacevic: «Vlahovic se arrepentirá de dejar la Juventus»

Darko Kovacevic, exdelantero de la Juventus en el bienio 1999-2000 (71 partidos y 26 goles), habla de la Juventus en una entrevista con La Gazzetta dello Sport y se detiene especialmente en los delanteros, entre el pasado reciente y el presente.





SOBRE VLAHOVIC

«A Dusan le gusta vestir de blanco y negro: Partizan, Juve y ahora Besiktas. Solo la Fiorentina tenía una camiseta de otros colores. Vlahovic está vinculado a la Juve; quizá él también se arrepienta de su marcha. Lo cierto es que Spalletti echa mucho de menos a un nueve de verdad como Dusan. Había que haberlo retenido en Turín».



