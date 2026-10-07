Nick Woltemade no es patrimonio de la Juventus, llegó cedido en préstamo seco desde el Newcastle y no existe ninguna opción de compra, pero recuperarlo para Spalletti es una misión que no puede dejarse de lado. El alemán, por sus características físicas, es de hecho único en la plantilla de la Juventus, pero sobre todo, teniendo en cuenta los próximos 9 partidos en apenas un mes, y que además verán a la Juventus también ocupada los jueves con los partidos de la Europa League, con tiempos de recuperación más cortos, será un relevo no solo natural, sino necesario para Kolo Muani.

A día de hoy, su impacto en el equipo ha sido casi nulo en la liga: 0 goles y 0 asistencias, pero también un 0,27 en el apartado de xGoal (un valor bajísimo para un delantero), fruto de 1 tiro a puerta y 2 tiros fuera, entre ellos 1 gran ocasión fallada. También en el trabajo con sus compañeros, Woltemade está parado en 1 gran ocasión creada y un 0,05 de xA (asistencias esperadas). El dato que más alarma a Spalletti son, sin embargo, las 3 pérdidas de balón, el solo 50 % de duelos aéreos ganados y el 71 % de entradas ganadas.

Señal de que su estado, tanto físico, pero sobre todo mental, todavía está lejos de sus mejores tiempos. Recuperar a Woltemade es una necesidad; devolverlo a ser un goleador potencialmente europeo y quitarle de encima la etiqueta de fenómeno solo de redes sociales es la misión más difícil que tiene por delante Spalletti.