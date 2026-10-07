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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus, Spalletti no puede no recuperar a Woltemade

Juventus
N. Woltemade
R. Kolo Muani
L. Spalletti
Serie A

El tour de force que espera a la Juventus hará indispensable al alemán

La Serie A está a punto de reabrir sus puertas y, una vez concluido el parón de selecciones, los clubes ya han empezado a reencontrarse con aquellos jugadores que han estado comprometidos con sus respectivas selecciones. El objetivo es llegar preparados al pitido inicial de la próxima jornada de liga (la 6.ª de la temporada 2026/2027), que dará comienzo a un auténtico tour de force, sobre todo para aquellos equipos inmersos en las competiciones europeas.

Entre ellos está, obviamente, la Juventus, con Luciano Spalletti, que ha podido trabajar en la Continassa durante estas tres semanas con lo justo, tanto por las muchísimas lesiones sufridas desde comienzos de año como por los muchos chicos repartidos por el mundo. Mañana regresarán los últimos sudamericanos, pero de cara al partido del domingo por la noche, que verá a la Juventus enfrentarse al Cagliari a domicilio, el técnico juventino partirá de dos certezas absolutas, aunque opuestas, que afectan a la delantera: Kolo Muani y Woltemade.


  • KOLO MUANI SERÁ UNA CERTEZA

    Desde el inicio de la temporada, entre los dos atacantes Spalletti siempre ha elegido a Kolo Muani como su delantero de referencia. El francés ha sido titular 5 de 5 veces en la Serie A, pero todavía no ha encontrado el camino del gol y solo suma una asistencia en la derrota por 3-2 ante el Sassuolo.

    A pesar de ello, y aunque Spalletti no ha ocultado que en principio prefiere delanteros centro con características diferentes, volverá a ser él, tras el parón, en Cagliari, quien parta como titular en el centro del ataque de la Juventus.

    El ex del PSG y del Tottenham, de hecho, no ha sido convocado por la Francia de Zinedine Zidane y ha podido trabajar al 100% (más allá del problema en la mano) a las órdenes del entrenador. En teoría, puede ser el más en forma de un ataque que, en cambio, ha visto a Alajbegovic, Conceicao, Zhegrova, Nico Gonzalez y también Nick Woltemade convocados con sus selecciones.

  • WOLTEMADE, UN FRACASO EN ALEMANIA

    Las buenas noticias para Spalletti, por desgracia, se acabaron aquí porque, si Kolo Muani ha podido progresar física y mentalmente a las órdenes del técnico, el delantero centro alemán regresa del doble compromiso con la selección alemana con aún más incertidumbres por delante. Las buenas señales vistas en la Europa League contra el Nec y que ya se habían atenuado en los únicos 4 minutos disputados contra el Atalanta se apagaron con aquel error bajo palos contra Serbia, que lo hundió también a ojos de la opinión pública y de la prensa desplazada con una selección alemana en plena remodelación y, por tanto, con los focos apuntando hacia él.

  • Woltamade, por recuperar

    Nick Woltemade no es patrimonio de la Juventus, llegó cedido en préstamo seco desde el Newcastle y no existe ninguna opción de compra, pero recuperarlo para Spalletti es una misión que no puede dejarse de lado. El alemán, por sus características físicas, es de hecho único en la plantilla de la Juventus, pero sobre todo, teniendo en cuenta los próximos 9 partidos en apenas un mes, y que además verán a la Juventus también ocupada los jueves con los partidos de la Europa League, con tiempos de recuperación más cortos, será un relevo no solo natural, sino necesario para Kolo Muani.

    A día de hoy, su impacto en el equipo ha sido casi nulo en la liga: 0 goles y 0 asistencias, pero también un 0,27 en el apartado de xGoal (un valor bajísimo para un delantero), fruto de 1 tiro a puerta y 2 tiros fuera, entre ellos 1 gran ocasión fallada. También en el trabajo con sus compañeros, Woltemade está parado en 1 gran ocasión creada y un 0,05 de xA (asistencias esperadas). El dato que más alarma a Spalletti son, sin embargo, las 3 pérdidas de balón, el solo 50 % de duelos aéreos ganados y el 71 % de entradas ganadas.

    Señal de que su estado, tanto físico, pero sobre todo mental, todavía está lejos de sus mejores tiempos. Recuperar a Woltemade es una necesidad; devolverlo a ser un goleador potencialmente europeo y quitarle de encima la etiqueta de fenómeno solo de redes sociales es la misión más difícil que tiene por delante Spalletti.

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