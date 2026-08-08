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Luciano SpallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Spalletti: «Inter es más equipo que nosotros. Bien Kolo Muani y Alajbegovic»

Juventus
L. Spalletti
Serie A

El entrenador de la Juventus habla tras la derrota ante el Inter en el amistoso disputado en Australia

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, habla ante los micrófonos de Sky Sport tras el derbi de Italia perdido por 2-1 contra el Inter en un amistoso en Perth, en Australia: "Valoro bien a Kolo Muani y Alajbegovic, en el sentido de que, antes de ficharlos, los observé atentamente y los conozco bien. A Alajbegovic ya lo seguía anteriormente Massara, así que son cosas que nos dejan tranquilos. Pero luego tienen que alcanzar una condición, porque llegaron hace tres días y quizá también fue forzarles pedirles que jugaran una parte".

  • Sobre el equilibrio que todavía le falta al equipo: "Hay futbolistas fuertes, que tienen un nivel importante de fútbol, pero luego habrá que ver cómo lograremos encontrar los equilibrios, cómo lograremos convertirnos en un equipo. Porque esta noche el Inter, en la primera parte, ha demostrado ser más equipo que nosotros y ese es un trabajo y un proceso que tenemos que hacer absolutamente, porque tenemos que dar un paso adelante".

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