Un nuevo nombre para la Juventus en su constante búsqueda de un portero de futuro. Mientras se hará efectivo el fichaje definitivo de Vicario —a diferencia de lo que ocurrirá con el lesionado Grabara — y se sigue de cerca la evolución de Palmisani y Alisson, según Tuttosport, la Juventus estaría pensando en el brasileño Pedro Morisco, del Coritiba.
Juventus, no solo Palmisani: la opción de Pedro Morisco, ¿quién es el heredero de Alisson que gusta a Ancelotti?
Con 22 años, 191 cm de estatura, explosivo y bueno con los pies (en el campeonato brasileño completa una media de 20/25 pases progresivos por partido), Morisco ya ha sido convocado por Ancelotti, que lo alineó como titular en el amistoso contra la India, ganado por 4-0 también gracias a un par de paradas milagrosas suyas.
En su país ya es considerado el heredero de Alisson y es el preferido por delante de su rival Hugo Souza, del Corinthians. Su contrato con el Coritiba vence en diciembre de 2027, por lo que deberían bastar entre 5 y 8 millones para ficharlo.
Una apuesta para la Juventus, que, además de Vicario, tendrá que fichar a otros dos porteros, teniendo en cuenta las situaciones de Neto y Pinsoglio. Por eso, y también a la vista de las restricciones del Settlement Agreement, Carnevali ha descartado grandes gastos para el puesto, salvo un esfuerzo que solo podría hacerse por Palmisani.
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