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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus: no habrá cesión para Ekhator. ¿Cómo va a ir Di Gregorio a la concentración?

Juventus
FEATURES
Opinion
J. Ekhator
M. Di Gregorio

La Juventus de Carnevali ficha por sorpresa a un nuevo delantero y debe resolver el problema del portero.

Dos noticias han sacudido el inicio de semana de la Juventus:el fichaje sorpresa de Jeff Ekhator y las declaraciones de Alberto Belloni, agente de Michele Di Gregorio. El primero supone una importante inversión para el futuro del club bianconero, mientras que las declaraciones del segundo abren una brecha en la relación entre el portero y la Juventus.


Analicemos primero el caso de Ekhator. Elclub pagará 16 millones de euros en tres años, más 0,4 millones en gastos accesorios. Además, se prevén primas de hasta 2 millones de euros por objetivos deportivos. El jugador ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2031».


  • EKHATOR, A LA JUVE PARA QUEDARSE

    Nacido en 2006 en Génova, de padres italianos, Ekhator ha jugado 57 partidos y marcado 5 goles con el Génova en liga y Copa de Italia. Junto a Kenan Yildiz, es el futbolista más joven con al menos 50 partidos en las dos últimas temporadas de la Serie A: Yildiz suma 71 con la Juventus y Ekhator 54 con el Génova. Mientras se espera el regreso de Randal Kolo Muani, su fichaje es un soplo de aire fresco para la afición de la Juventus. El joven delantero, con 11 partidos y 3 goles con la sub-19, 6 encuentros y 2 tantos con la sub-21 y un duelo con la absoluta, refuerza el grupo de italianos en la plantilla.


    ¿Qué papel tendrá en el equipo de Luciano Spalletti? Dependerá del mercado de salidas: la Juventus debe traspasar a David, Openda y Zhegrova, y resolver el caso Milik. Spalletti pidió experiencia y calidad; Ekhator aporta la segunda, no la primera. «Debo mejorar mucho, pero creo que estoy en el lugar y con el entrenador adecuados para crecer», afirmó en sus primeras palabras como jugador de la Vecchia Signora. Su deseo es que las salidas y las decisiones del técnico se lo permitan, para evitar una cesión a otro club donde tenga más minutos. Si la Juventus confía en él —y el director deportivo, Marco Ottolini, apuesta por él—, debe quedarse en la Continassa y aprovechar sus oportunidades.

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  • DE GREGORIO, TIERRA QUEMADA

    Capítulo: Di Gregorio. Hechos, según su agente, Alberto Belloni: «20 jugadores nuevos en dos temporadas, 3 entrenadores y 3 directivas: esas cifras marcan la diferencia». Di Gregorio terminó cuarto en la clasificación de Sofascore, por delante de Milinkovic-Savic y Sommer, campeón y subcampeón. La directiva francesa gastó 130 millones en tres delanteros de nivel cuestionable y, para justificar ese desembolso, atribuye el fracaso de la temporada al portero fichado por el anterior director deportivo, Giuntoli, quien lo presentó como el mejor de la Serie A a sus 26 años.


    Goles encajados: Juventus 34, Inter 35; goles marcados: Juventus 61, Inter 82. Las palabras no sirven. Di Gregorio tiene contrato de tres años con la Juventus, se unirá a la pretemporada y, en el mercado, valoraremos las oportunidades. Está en la lista de candidatos de varios clubes europeos. No tenemos prisa, exigimos respeto para quien siempre ha respondido presente, incluso cuando habría sido más fácil quedarse en el banquillo sentado a charlar...».


    Más que el fondo, sorprende el momento elegido para hacer estas declaraciones. Algunos argumentos de Belloni son compartibles: en esta misma sede hemos criticado el continuo cambio de directivos y entrenadores. Es cierto que la Juventus encajó 34 goles y marcó 61, pero conviene recordar que Di Gregorio recibió gol en el 46 % de los primeros disparos, dato poco favorable para él.


    Más allá del fondo, insistimos, el momento y la oportunidad generan dudas. Si Di Gregorio no se desmarca públicamente de las palabras de Belloni, en términos de comunicación esas declaraciones representan su opinión. ¿Cómo se presentará entonces en la concentración y compartirá vestuario con los delanteros mencionados? Además, en el mercado de fichajes, ¿no generará dudas en los clubes interesadosun portero con un entorno que se expresa así? ¿Y la propia Juventus será más inflexible o flexible en las negociaciones para buscarle equipo? Las próximas semanas darán las respuestas.


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