Juventus: no habrá cesión para Ekhator. ¿Cómo va a ir Di Gregorio a la concentración?

Capítulo: Di Gregorio. Hechos, según su agente, Alberto Belloni: «20 jugadores nuevos en dos temporadas, 3 entrenadores y 3 directivas: esas cifras marcan la diferencia». Di Gregorio terminó cuarto en la clasificación de Sofascore, por delante de Milinkovic-Savic y Sommer, campeón y subcampeón. La directiva francesa gastó 130 millones en tres delanteros de nivel cuestionable y, para justificar ese desembolso, atribuye el fracaso de la temporada al portero fichado por el anterior director deportivo, Giuntoli, quien lo presentó como el mejor de la Serie A a sus 26 años.





Goles encajados: Juventus 34, Inter 35; goles marcados: Juventus 61, Inter 82. Las palabras no sirven. Di Gregorio tiene contrato de tres años con la Juventus, se unirá a la pretemporada y, en el mercado, valoraremos las oportunidades. Está en la lista de candidatos de varios clubes europeos. No tenemos prisa, exigimos respeto para quien siempre ha respondido presente, incluso cuando habría sido más fácil quedarse en el banquillo sentado a charlar...».





Más que el fondo, sorprende el momento elegido para hacer estas declaraciones. Algunos argumentos de Belloni son compartibles: en esta misma sede hemos criticado el continuo cambio de directivos y entrenadores. Es cierto que la Juventus encajó 34 goles y marcó 61, pero conviene recordar que Di Gregorio recibió gol en el 46 % de los primeros disparos, dato poco favorable para él.





Más allá del fondo, insistimos, el momento y la oportunidad generan dudas. Si Di Gregorio no se desmarca públicamente de las palabras de Belloni, en términos de comunicación esas declaraciones representan su opinión. ¿Cómo se presentará entonces en la concentración y compartirá vestuario con los delanteros mencionados? Además, en el mercado de fichajes, ¿no generará dudas en los clubes interesadosun portero con un entorno que se expresa así? ¿Y la propia Juventus será más inflexible o flexible en las negociaciones para buscarle equipo? Las próximas semanas darán las respuestas.





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