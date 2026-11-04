A las 11:30 ha comenzado en la Continassa el entrenamiento de la Juventus de cara al partido de mañana en casa del AZ Alkmaar, correspondiente a la cuarta jornada de la Europa League. En la sesión, también se han incorporado al primer equipo Elimoghale, Pagnucco, Merola y Owusu.
Precisamente ayer, la Juventus anunció la renovación del contrato de Destiny Elimoghale, nacido en 2009. A continuación, el comunicado de la Juventus: «La trayectoria de Destiny Elimoghale continúa en la Juventus: el delantero nacido en 2009 ha firmado una renovación de contrato que lo vinculará a nuestro club hasta el 30 de junio de 2029».