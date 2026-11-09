Juventus: cuántos internacionales dejan la Continassa y cuáles son sus compromisos

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Son 11 los jugadores de la Juventus convocados por sus respectivas selecciones para los compromisos de este parón. A continuación, los nombres de los futbolistas convocados y la lista de los compromisos en los que presumiblemente participarán, según informa la web oficial de la Juventus.

Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina)

Juan Cabal y Jhon Lucumi (Colombia)

Zeki Celik (Turquía)

Federico Gatti y Guglielmo Vicario (Italia)

Jeff Ekhator (Italia sub-21)

Teun Koopmeiners (Holanda)

Weston McKennie (Estados Unidos)

Pape Matar Sarr (Senegal)

Edon Zhegrova (Kosovo)