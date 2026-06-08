«Ouedraogo es un chico encantador y un jugador con un talento extraordinario», aseguraba Julian Nagelsmann.

Mientras el joven era trasladado en un carrito de golf por el lujoso Graylyn Estate de Winston-Salem, la afición se preguntaba: ¿por qué él y no Said El Mala o Chris Führich? Tras la eliminación de Karl en el Mundial, Nagelsmann quiso a toda costa otro joven en la plantilla. El mediocampista del Leipzig, a diferencia de El Mala, del Colonia, «está en plena forma y tiene ritmo. Nos va a ayudar a avanzar».

Como en su debut en noviembre en Leipzig, donde marcó a los 102 segundos tras entrar contra Eslovaquia, Ouedraogo, «al igual que Lenny», nos impresionó desde el primer momento, destacó Nagelsmann. Además, «todos nuestros jugadores le han dado muy buenas referencias».

El seleccionador lo encontró en Marbella, donde el jugador pasaba sus vacaciones tras una gira con el RB en Sudáfrica. Al enterarse de su llamada de última hora, Ouedraogo admitió: «Primero tuve que asimilarlo». Para él es «un gran honor» y «un sueño de la infancia».