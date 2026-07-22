Joshua Zirkzee da luz verde a su salida del Manchester United

El nuevo director deportivo de la Juve, Ricky Massara, lidera la operación para fichar a Zirkzee. Ya habló con sus agentes en invierno. Old Trafford valora la venta para reforzar la plantilla de Michael Carrick.

Según medios italianos, el United lo dejaría marchar por entre 35 y 40 millones de euros, o aceptaría una cesión con opción o obligación de compra si el traspaso no se concreta de inmediato.